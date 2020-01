TBF CEO'su Onan: "Halkımız ay yıldızlılarımızı sonuna kadar destekleyecektir"

\"Oyuncular maç kazandıkça güven kazanacak\"

Ufuk Sarıca: \"İyi durumdayız\"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO\'su Ömer Onan ve A Milli Erkek Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, CNN Türk\'e açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuşan Onan ve Sarıca\'nın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle;

UFUK SARICA: \"İYİ DURUMDAYIZ\"

\"Yaklaşık 40 gündür çalışıyoruz. Hazırlık maçlarıyla birlikte son bölüme geldik. Bugünden sonra 5 gün daha var. Hem çalışarak hem de toplantılarla bu süreci geçireceğiz. İyi durumdayız. Oyuncu arkadaşlarımızın istek, çalışmaları ve takımdaşlığı üst seviyede. Sonuçlar da iyi... Geliştirmemiz gereken şeyler var ama ben memnunum.\"

ÖMER ONAN: \"OYUNCULAR MAÇ KAZANDIKÇA GÜVEN KAZANACAK\"

\"2010 yılında Dünya Şampiyonası\'na ilk başlarken final oynamak kimsenin aklında yoktu. Ama biz turnuvada özgüven elde ederek o yola girdik. 2001 yılında da İspanya maçımı grupta kazanamasak İstanbul\'a bile gelemiyorduk. 2010 yılında ise gruplarda çok net oynamıştık. Ama hazırlık maçlarında kötüydük. Oyuncuların maç kazandıkça o güvenlerinin artacağına ve yolun açılacağına inanıyorum.\"

UFUK SARICA: \"TÜM MAÇLAR ÇOK DEĞERLİ\"

\"Turnuvanın tüm maçları değerli. Her grup maçının sırlama açısından önemi büyük. Rusya maçının açılış karşılaşması olması ve direkt rakiplerimizden biri olması önemi arttırıyor. Halkımız, milli takımımızı her zaman destekliyor. O rüzgarı da her zaman verirler. Yine böyle olacağını düşünüyorum. Takımımızın oyunuyla birlikte tribün desteği de ev sahibi olmamız nedeniyle çok önemli. Sonuçta turnuva oynamak başka bir şey... Günlük maç oynuyoruz. Bazı sıkıntılarımız var ama bu saatte bunu konuşmanın bir anlamı ve faydası yok. Elimizdeki takımın çok kısa sürede takım olduğunu söyleyebilirim. Oyuncuların özverisi ve iyi niyeti de önemli. Oynayacağımız oyunla ve tribündeki destekle bu sıkıntıları avantaja getirmeliyiz. Özgüveni kazandıkça; yolda büyüyerek daha da iyi olacağımıza inanıyorum.\"

ÖMER ONAN: \"ORGANİZASYON ANLAMINDA CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR\"

\"Şampiyona sadece bir ülkede düzenlenince çok daha büyük bir organizasyon oluyor. FIBA\'nın bu düşüncesi, şampiyonayı dört ülkeye yayarak tribünler daha dolu olsun gibi bir düşüncesi var. Gruplardan sonra finaller de ülkemizde olacak. 16 takım ülkemizde olacak... Organizasyon anlamında da çok ciddi bir çalışma var. Tüm federasyon çalışanları çok özveriyle çalışıyor. Konaklamalar, organizasyon içinde de medya ve iletişim çok iyi gidiyor. Güzel bir turnuva olacak. Takıma dışardan baktığımda sahada keyif alan ve yardımlaşan, özverisini de her topta gördüğümüz bir oyuncu grubu var. Oynayarak daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Son topa kadar mücadele edip rakibi de bozuyorlar.\"

UFUK SARICA: \"KİMİN KİMİ FAVORİ GÖSTERDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL\"

\"Ülkenin en iyi oyuncularıyla sahada olmak lazım. Ama geçmişte de bu tip sıkıntılar olabiliyordu. Biz zaten değişim sürecindeydik. Kısa vadede oynayacağımız bir şampiyona var. Resmin tümüne baktığımızda; \'Keşke 4 ay beraber çalışabilsek ve aynı kadroda şartlar olsa\'. Gelecek sene bu tarihlerde oynayacağımız maçlarda, yanı kadro olabilirse daha iyi olacağız. Bir şeyleri 40 günde oturtmak kolay değil. Ama ilk hazırlık maçımızla son maçımız arasında önemli farklar var. Önemli olan çalıştıklarımızı, konuştuklarımızı nasıl uyguluyoruz. Biz her zaten üstüne koyuyoruz. Bu bizi umutlandırıyor. Açılış maçına da önem veriyoruz. Kağıt üzerinde kimin kimi favori gösterdiği önemli değil. Turnuva sonunda farklı yerlere gelebiliriz... Çok büyük bir şehirde yaşıyoruz. Zannedersem herkes tatile gitmeyecek. Basketbol da tatile girmiyor. Ben yine de bir kez daha tekrar ediyorum; biraz daha alışkanlık olarak son gün, son dakikada tribünlerin dolacağına inancım sonsuz. Bu ekip takımdan ibaret değil. Basketbolu, başkanımızdan, antrenörüne, son adamına kadar basketbolu konuşan insanlarız... Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.\"

ÖMER ONAN: \"HALKIMIZ AY YILDIZLILARIMIZI SONUNA KADAR DESTEKLEYECEKTİR\"

\"Bu tür organizasyonların ilk ayağı hep Ankara\'da oluyordu. Son iki üç günde herkes biletlerini alır ve 12 mücadele edecek oyuncumuzla, tek yürek olarak Ay Yıldızlılarımızı destekleyecek.\"

İSTANBUL / DHA