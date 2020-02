TBF CEO'su Ömer Onan: "Abdi İpekçi'yi bir basketbol merkezi olarak kullanmak istiyoruz"

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) CEO\'su Ömer Onan, bu sezon başlattıkları Gençler Ligi\'nde mücadele eden oyuncuları \"Geleceğin 12 Dev Adamları\" olarak gördüğünü ifade etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yenilenmesi projesinden altyapı atılımlarına, yöneticilik lisansından, yabancı sınırlamasına kadar birbirinden önemli konulara değinen Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan, bu sezon başlattıkları Gençler Ligi\'nin hayata geçirdikleri en önemli projelerden biri olduğunu dile getirdi.

Gençler Ligi\'ni planlarken yıllardır Süper Lig\'de mücadele etmesine rağmen altyapısı olmayan kulüpleri harekete geçirmek istediklerini vurgulayan Ömer Onan, Ribaund dergisine yaptığı açıklamada, \"Lige katılımı zorunlu kılınca kulüpler iyi bir genç takım oluşturmak zorunda kalacaktı. Öyle de oldu. İyi altyapıları olan Banvit, Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom gibi İstanbul dışındaki kulüplere kuvvetli rakiplerle oynama şansı sağlama hedefine de ulaştık. Bu takımlar, geçmişte Galatasaray, Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler ile ya da birbirileriyle senede bir veya iki kez Türkiye Şampiyonası\'nda mücadele etme fırsatı buluyordu. Artık iyi takımlar birbirleriyle en az 10 maç oynuyor\" dedi.

\"FINAL FOUR\'U HERKES İZLEYECEK\"

Başlatılan projenin alt yapışa katkı vereceğini ve basketbolda gelişim için maç oynamanın önemli olduğunu söyleyen Ömer Onan, \"Bu ligdeki karşılaşmaları Süper Lig maçlarından önce oynattığınızda çok seyirci çekebiliyor. Böylece çocuklarımız daha profesyonel bir ortamda oynama şansı buluyor ve baskı ile mücadele etmeyi öğreniyor. Bu seneyi güzel bir Final Four ile noktalayacağız. Final Four\'u öyle güzel bir zamana koyacağız ki; bütün A takım antrenörleri, kulüp başkanları ve yöneticileri, hatta basketbol ile ilgilenen kişiler ve veliler tribünlerde olacak. Sinan Erdem\'de yapmayı planladığımız Final Four\'u televizyondan naklen de yayınlatacağız. Orada bir şölen olacak. Böyle bir güzel son istiyoruz bu proje için. Avrupa\'da böyle deplasmanlı ligler var. Bu proje kalıcı olacak. Sponsorluk ile de taçlandıracağız. Sponsorlar da orada izlediği gençlerin 3-4 yıl sonra 12 Dev Adam\'ın bir parçası olacağını bilecek. Bu çok önemli. Bu lig, altyapı ile ilgili projelerimizin ilk adımı. Önümüzde çeşitli proje seçenekleri var. O ligin en iyileri hali hazırda kurulu bir ligde oynayabilir. Kulüpler bize genç oyuncularını verebilirler ve oyuncular 2\'nci Lig\'de mücadele edebilir. Çifte lisanslı da oynayabilirler. Yani istedikleri zaman geri çağırabilirler. Bunu şu anda kulüpler ile görüşüyoruz. İlk adımı attık ama devamını da getirmek istiyoruz. Tabii burada kulüplerin de yardımına ihtiyacımız var. Çocukları 6-7 yaşlarında basketbola yönlendirmek istiyoruz. Devam eden çok ciddi yanlışlar var. Mesela; potaların boyu standart. 7 yaşındaki çocuk da 15 yaşındaki çocuk da aynı potaya atış yapıyor. Bu başka hiçbir sporda böyle değil. Bu konu bugüne kadar nasıl atlanmış bilmiyorum. 8 yaşındaki çocuk birkaç kere idmana geldikten sonra uzaklaşıyor. Ebeveynler, çocuk topu potaya yetiştiremediği için başka sporlara yönlendirmek istiyor. Voleybolda fileler düşüyor; futbolda mini kalelerde oynuyorlar ama basketbolda 3.05 metre yüksekliğindeki pota değişmiyor. Maçlar da bu potalar ile oynanıyor. Çocuk topu potaya yetiştiremeyince nasıl keyif alabilir? Önce sporu çocuklara uygun hale getirmek ve sevdirmek gerek. Yüksekliğin düşmesi lazım. Belirli bir yaşa kadar 2.65; bir yaştan sonra 2.85 olmalı. 13-14 yaşından sonra 3.05 metre yüksekliğinde potalar kullanılabilir. Bunu gerçekleştirmek için uğraşıyoruz\" diye konuştu.

\"BASKETBOLDA AVRUPA\'NIN EN DEĞERLİ MARKASIYIZ\"

Avrupa\'da yabancının tamamen serbest olduğunu dile getiren Ömer Onan, \"Cedi Osman ve Furkan Korkmaz şu an NBA\'de oynuyor. Furkan Efes\'te yeterli süreyi alamadı ve Banvit\'e gönderildi. Orada gösterdiği çıkış sayesinde dikkat çekti, NBA\'e gitti. Efes de büyük para kazandı. Herkes yabancı sayısı yüzünden Türk oyuncuların süre alamadığını konuşuyor ama atladıkları bir nokta var. Takımlar yabancı oynatmazsa bu kadar başarılı olamaz ve bu kadar büyük paralar dönmez. Sponsor bulmak da zorlaşır. Şu an 1\'inci Lig\'de bile 1 milyon kazanan oyuncular var. İtalya\'da Milano dışında hiçbir takımda 250 bin Dolar\'dan fazla alan oyuncu yok. Şu an basketbolda Avrupa\'nın en değerli markasıyız. Banvit geçen sezon Şampiyonlar Ligi\'nde final oynadı. Galatasaray 2 sezon önce EuroCup\'ı kazandı. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu. Önceki yıl Euroleague\'de Son 8\'de 3 Türk takımı vardı. Yabancılar olmasa bunlar nasıl yaşanacaktı?\" şeklinde konuştu.

\"ABDİ İPEKÇİ\'Yİ BİR SPOR SALONU OLARAK DEĞİL, BASKETBOL MERKEZİ OLARAK KULLANMAK İSTİYORUZ\"

Göreve geldiklerinde hoşlarına gitmeyen anlaşmalar olduğunu ifade eden Onan şöyle konuştu: \"Bunları hallaç pamuğu gibi attık. Sonra oturduk ve ne yapacağımızı konuştuk. Başkanın göreve gelirken vaatleri vardı. Bunlardan birincisi şeffaflıktı. Bunu hali hazırda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İkinci olarak Abdi İpekçi projesi vardı. Bu çok önemli bir proje. Orayı sadece 10 bin kişilik bir spor salonu olarak değil, bir basketbol merkezi olarak kullanmak istiyoruz. Bütün eğitimler orada olacak. İstanbul\'daki altyapı maçları orada oynanacak. Yani bir yaşam alanı olacak. Bunun için çok yol aldık. 2 sene içinde bitirmeyi planlıyoruz.\"

(FOTOĞRAFLI)