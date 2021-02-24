TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan savcılara "İbrahim Seten" çağrısı

Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, son dönemde medyada yer alan ''insan kaçakçılığı'' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Eski başkan Turgay Demirel ve o dönem federasyonda görev yapan gazeteci İbrahim Seten ile ilgili olarak savcıları göreve çağırdı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, İbrahim Seten’in 1992-94 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu’nda dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı, 1994 yılında Yeni Yüzyıl Gazetesi’ne göreve başladığı ve resmi olmasa da dış ilişkiler görevine devam ettiği belirtilmişti.

Söz konusu paylaşımda, Seten’in aralarında "terör örgütü üyelerinin de yer aldığı 5 kişiyi, sahte pasaport ile Basketbol kafilesi’nde ABD’ye kaçırmaya çalıştığı, 93’te A Milli Basketbol kafilesinde Osman A.’ya vize aldığı" öne sürülmüştü.

"Suçunu ikrar etmiştir"

Seten ve eski başkan Demirel’le ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu ve Hidayet Türkoğlu’ndan arka arkaya suçlamalar geldi. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun eski başkanı Turgay Demirel ve gazeteci İbrahim Seten için Cumhuriyet Savcıları ve kamu makamlarına çağrıda bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“A Erkek Milli Takımımızın, İsveç ve Hırvatistan’ı yenerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, ‘İbrahim Seten’ isimli kişinin 1992-1994 yıllarında federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır.

Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adlî yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"Savcılarımızı göreve davet ediyorum"

Sosyal medyada ortaya atılan iddia ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da bir açıklama yaptı. Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: