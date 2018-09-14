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Ekonomi

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TBB adı kullanılarak dolandırıcılık girişimleri yapıldığına dikkat çekerek, "Banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir" uyarısı yaptı

14 Eylül 2018 16:32

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TBB adı kullanılarak dolandırıcılık girişimleri yapıldığına dikkat çekerek, \"Banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir\" uyarısı yaptı.
TBB\'den yapılan açıklamada, \"Logomuz kullanılarak, Birliğimize ait olduğu görüntüsüyle açılmış, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edilmektedir\" denildi ve \"kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu internet siteleri ve sosyal medya hesapları\"nın, dolandırıcılık amaçlı oldukları vurgulandı.
TBB açıklamasında şöyle denildi:
\"Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir.
\"Birliğimiz bu gibi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemleri almaya özen göstermekte, ilgili mercilere kapatılmaları ve gereken cezanın verilmesi için şikayetlerde bulunmaktadır.\"
 

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