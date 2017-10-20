TBB/Aydın: Ekonomide sürdürülebilir büyüme kredi kalitesi açısından çok önemli

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, ekonomide sürdürülebilir büyümenin, kredi kalitesi açısından \"çok önemli bir konu\" olduğunu vurguladı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, düzenlenen CEO Club “Bankacılar Zirvesi” sektör liderlerini buluşturdu. Zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, etkinlik sponsoru Metal Yapı Konut\'un Genel Müdürü Akın Karali ve zirvenin ana sponsoru olan Vodafone\'un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin\'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirvede konuşan TTB Başkanı Hüseyin Aydın\'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ekonominin çarkları dönüyor, reel sektör ve bankacılık sektörü arasındaki ilişkiler sağlık bir şekilde sürüyor. Büyümenin sürdürülebilirliği, kredi kalitesinin yüksek olması açısından çok önemli bir husus.

- Yatırımların hızlandırılmasında ve sürdürülmesinde faiz oranının düşük olması yanında iç ve dış talep, girdi maliyetleri, öngörülebilirlik, rekabet gücü, korumacılık ve karlılık gibi etkenler de önemlidir.

- Kredilerin mevcut seyri yüzde 5 düzeydeki büyümeyi destekleyecek düzeydedir.

- İzlenen ekonomi politikası ile uyumlu olmak zorundayız.

- Enflasyona ilikin beklentilerdeki iyileşme, geleceğe ilişkin öngörüleri ve resik primini olumlu yönde etkileyeceği oranda Tl\'ye olan talep artacak ve faizler üzeri,ndeki baskı azalacaktır.

- Dünya ekonomisinde büyüme hızlandıkça ve uluslararası ticaret hacmi arttıkça türkiye olumlu etkilenecektir.

Bankacılık sektörünün dijitalleşmeye önderlik eden sektörlerin başında yer aldığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, nesnelerin interneti teknolojisinin bankacılık sektörü için pek çok yenilik barındırdığının altını çizerek, şöyle konuştu:

\"Biyometrik ve konumsal çözümler ile daha önce bankacılık bilgisi olmayan müşterilere kredi verilmesi, gayrimenkul alanında güvenlik, çevre düzeni, verimlilik verileri ile değerleme ve risk yönetimi yapılması, sigortacılık alanında kişilerin yaşam biçimi bilgilerine göre gerçek zamanlı ürünler sunulması, mobil ve giyilebilir teknolojilerle ödeme yapılması bu yeniliklere birkaç örnek.

\"Bunların hepsi büyüme ve müşteriye verilen hizmette değişiklikler getirirken şirketin maliyetlerini yönetmek için de çok önemli bir gündem bizi bekliyor.

\"İş yapış şekillerinde değişim ile sağlanan tasarruf ve otomatizasyon imkanları, enerji veri yönetimi çözümleri ile sağlanan tüketim azaltma, tamamen kağıtsız iş akışları yeni nesil mailyet yönetimine iyi örnekler.

\"Vodafone olarak 25 yıllık tecrübeyle, 50’yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla \'nesne\'ye hayat veriyoruz.

\"Türkiye’de de ilk kez Nesnelerin İnterneti Platformu’nu hayata geçirdik.

\"Platform sayesinde, her sektörde bağlantılı servisler herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaksızın hızla geliştirilebiliyor.

\"Geliştirilen M2M (Makinalar Arası Iletisim) servisleri, Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü\'nde güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

\"Global deneyimimizle, bankacılık sektörünün gelişen dijital ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz.\"