TBB Genel Başkanı Fincancı'dan Bakan Koca'ya: Her gün ölen yüzler sizin eseriniz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz” tepkisini gösterdi.

Şebnem Korur Fincancı, Fahrettin Koca’nın dün Giresun’da söylediği, “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Fincancı, şunları kaydetti:

“Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz.”