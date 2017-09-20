TBB: Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde müşteri mağduriyetlerine neden olan, telefon, SMS, sosyal medya, e-posta gibi iletişim araçları yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda \"dikkatli olun\" uyarısında bulundu.

TBB’den yapılan açıklamada, banka müşterilerinin kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıklarının belirlendiği vurgulandı.

Banka müşterilerini arayan dolandırıcıların çeşitli vaatlerle ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiğine de dikkat çekilen açıklamada, \"Benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin bu şekilde dolandırıldığı tespit edildi\" denildi ve şu uyarılar yapıldı:

\"Müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, banka hesaplarında sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanılıyor.

\"Dolandırıcılar tarafından yapılan aramaların ve işlemlerin bankaların kurumsal sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi veriliyor.

\"Müşteriler, bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendiriliyor.

\"Banka müşterileri kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifreleri; telefonda sözlü olarak, telefonda tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmamalı, yönlendirildikleri internet sitelerinin bankalarına ait olduğunu kontrol etmelidir.

\"Yapılan görüşme ve yazışmalarda herhangi bir şüphe oluşması durumunda görüşmenin sonlandırılarak hızla ilgili bankaya bilgi verilmesi gerekmektedir.

\"Kişisel bilgiler, parolalar ve işleme özel olarak cep telefonuna gönderilen şifrelerin paylaşılmaması, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.\"