TBB'deki kritik başkanlık seçimlerinde dengeler nasıl?

Yargıya güvenin azaldığı, avukatlara saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Barolar Birliği, yeni başkanını seçmek üzere 4-5 Aralık tarihlerinde sandık başına gidecek. 348 delegenin oy hakkı bulunan seçimlerin sonucunu, tartışmalı çoklu baro düzenlemesiyle delege sayısı artırılan Anadolu barolarının tercihi belirleyecek. Aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 49 delegeli 15 bölge barosu ise gelecek hafta tavrını açıklayacak.

Seçimlerde mevcut Başkan Metin Feyzioğlu'nun yeniden aday olacağı öğrenildi. Feyzioğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Ülke hukuksuzluk sarmalının içindeyken sesini hiç çıkarmayan, meslek ve meslektaş sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi şahsi gelecek planını ön plana koyan bu zihniyeti TBB'den silmek istiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimleri 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Geçen yıl çıkarılan tartışmalı çoklu baro yasasıyla Anadolu barolarına daha çok delege hakkı verilmesiyle, bu yılki seçimler kritik olacak.

Seçimlerde kritik denge

Peki, bu süreçte dengeler nasıl değişti? Eskiden TBB'nin 477 delegesinin 137'si İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u İzmir'den seçilerek geliyordu. Bu üç büyük baronun desteklediği aday seçimleri kazanıyordu. Özellikle Ankara Barosu Başkanlarının TBB Başkanı olması gelenek halini almıştı. Mevcut Başkan Feyzioğlu da Ankara Barosu Başkanıyken seçilmişti.

Anadolu barolarının delege sayısı arttırıldı

Ancak kanun değişikliğinin ardından toplam delege sayısı 348'e düşürüldü. Bu kapsamda İstanbul Barosu'nun 13, Ankara Barosu'nun 7, İzmir Barosu'nun 5, Antalya Barosu'nun ise 4 delege ile temsil edilmesi kararlaştırıldı. Diğer 78 baroya ise 3'er delege seçme hakkı tanındı. Ayrıca 82 baronun başkanları da doğal delege olarak oy kullanacak.

Delege sayısında yapılan değişiklikle İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın seçimdeki etkisi zayıflatıldı. Avukat sayısı düşük olan Anadolu baroları ise güçlendirildi. Böylece Anadolu barolarının tavrı seçimin kaderini etkileyecek.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, DW Türkçe'ye "Artık Anadolu baroları daha güçlü. Ancak henüz bu barolar gücünün farkında değil. Artık Anadolu barolarından da TBB Başkanı çıkabilir" açıklamasını yaptı.

Feyzioğlu yeniden kazanabilir mi?

Peki, bu süreçte kimler aday oldu, hangi adayın şansı yüksek? DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Metin Feyzioğlu seçimlerde bir kez daha aday olacak. Feyzioğlu'nun Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya dışındaki İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçlü olduğu konuşuluyor. İktidara yakın olan baroların seçimlerde Feyzioğlu'nu destekleyeceği öğrenildi. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da Feyzioğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.

İktidara yakın durmakla eleştirilen Feyzioğlu, bu süreçte TBB bütçesinden taşradaki birçok baroya hizmet binası veya sosyal tesis yaptırdı. Feyzioğlu'nun bu girişimi "seçim hamlesi" olarak yorumlandı.

Muhalif barolar kimi destekliyor?

Diğer yandan Feyzioğlu'na karşı ise büyük bir muhalefet bloku var. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın başı çektiği muhalif barolar, Feyzioğlu'na karşı ortak aday çıkaracak. Bu üç baronun yaklaşık 40-45 baro başkanıyla birlikte hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak bu konuda son sözü delegeler söyleyecek. Muhalefetin ortak aday çıkarmak amacıyla ön seçim veya teamül yoklamasına gidilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Erinç Sağkan: Aday adayıyım

DW Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, aday adayı olduğunu açıkladı. Bölge barolarına ziyaretler gerçekleştirerek seçim çalışmalarını sürdüren Sağkan, bu dönemde TBB'nin güçlü yönetim, denetim ve disiplin organlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Sağkan, adaylık gerekçesini ise şöyle ifade etti:

"Ülke hukuksuzluk sarmalının içindeyken sesini hiç çıkarmayan, meslek ve meslektaş sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi şahsi gelecek planını ön plana koyan bu zihniyeti TBB'den silmek isteyen bir anlayışımız var. Bu mücadeleyi sürdürecek bir baro başkanı ve güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Yoksa tek bir kişiye verilen sınırsız bir yetkinin Türkiye'de nelere sebebiyet verdiğini, bu karanlık süreçte savunmanın sesinin kısılması noktasında TBB'ye yaşadık."

Muhalefet cephesinde Erinç Sağkan'ın yanı sıra Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar ile eski Antalya Barosu Başkanı Alper Tunca Bacanlı'nın da aday adayı olduğu öğrenildi.

Eski Antalya Baro Başkanı olan TBB Delegesi Polat Balkan, seçimlerin avukatlar açısından tarihi önemde olduğunu söyledi. Görüşünü sorduğumuz Balkan, "Tarihin en ağır rejim krizinin, yargı krizinin yaşadığımız, avukatların açlığa mahkum edildiği intihara sürüklendiği, mesleklerini yapamaz hale getirildiği koşullarda bile sessizliği, suskunluğu ve tavırsızlığıyla siyasi iktidarın politikalarını meşrulaştırıcı bir yere savurulan TBB'de egemen olan bu anlayıştan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

49 delegeli 15 baro ortak tavır alacak

Öte yandan seçimlerde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki baroların tavrı da seçimin kaderine etki edecek. Aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 15 bölge barosu, ortak deklarasyon yayınlayarak ilkelerini açıklamıştı. 49 delegeye sahip olan bu 15 bölge barosunun gelecek hafta yapacağı toplantıda kimi destekleyecekleri netleşecek.

Alican Uludağ

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