TBB: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanan adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldı.

T24’e konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 21 Ağustos'ta TBB'nin internet sitesinden yayımladığı basın açıklamasında kuvvetleri ayrılığı ilkesini pekiştirecek bir yer seçilirse adli yıl açılışına katılacaklarını, aksi durumda programda yer almayacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Feyzioğlu, "21 Ağustos'ta yaptığımız açıklamada da çok netti, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tersine, kuvvetler birliği algısı yaratacak bir toplantıya katılmayacağız. Bize ilk bildirilen yer bir oteldi" dedi.

1 Eylül’de yapılması planan tören için Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Bu adli yıl açılışında önceki yıllardan farklı olarak birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak Sayın Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, savunmayı temsilen konuşma yapacak. Yargı adına Yargıtay Birinci Başkanı olarak ben, devlet adına da Cumhuriyetimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yapacaklar” demişti.

TBB’nin 21 Ağustos’ta yaptığı açıklama şöyleydi:

Adli Yıl açılış törenlerinin birleştirilmesi hususu, bir süredir Yargıtay Başkanlığıyla Başkanlığımız arasında görüşülmekteydi.

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanlığı tarafından, adresi bir otelin kongre merkezi olan adli yıl açılış törenine davet edildik. Bu davet üzerine, Türkiye Barolar Birliği Başkanının konuşma yapmayacağı bir törene katılımın ilkesel olarak mümkün olmayacağı düşüncemizi açıkladık.

TBB Başkanının da açılış töreninde konuşma yapmasının istendiğine dair Yargıtay Başkanlığının tarafımıza geçtiğimiz günlerde sözlü olarak bildirilen kararını ise memnuniyetle karşıladık.

Törenin yapılacağı yerin adresi konusunda elimizdeki resmi bilgi, yukarıda ifade ettiğimiz kongre salonudur. Bunun dışında bize ulaşan resmi bir bilgi ve alınmış bir yönetim kurulu kararımız da yoktur.

15 Temmuz sonrası yaşanan, hepimizin ihtiyaç duyduğu milli birlik ve beraberlik ruhuna, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ulusal ve uluslararası kamuoyunda sorgulatarak zarar verebilecek bir organizasyonu doğru bulmayacağımızı ve meselelerin iletişim yoluyla çözülebileceğine dair inancımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Av. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı