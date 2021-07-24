TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Baroların hedef gösterilmesi yanlıştır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kürtlere yönelik saldırıları yaptıkları açıklama ile kınayan 15 baro ile ilgili yayınlara "Söz konusu olaylarla ilgili kaygılarını dile getiren ve uyarılarda bulunan barolarımızı hedef yapmaya yönelik bir kısım medyada çıkan yazıları yanlış buluyoruz" tepkisini gösterdi.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yeni Şafak gazetesinin baroları hedef gösterdiği manşetiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:

"15 baromuz 21 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna bir duyuruda bulunmuştur. Duyuruda, basında ve sosyal medyada çıkan haberlere gönderme yapılarak; Konya’da, Afyon'da ve Ankara’da bazı vatandaşlarımıza karşı etnik kimlikleri sebebiyle işlendiği söylenen nefret suçları kınanmıştır.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, baroların kanuni görevleri arasındadır. Bu sebeple; söz konusu olaylarla ilgili kaygılarını dile getiren ve uyarılarda bulunan barolarımızı hedef yapmaya yönelik bir kısım medyada çıkan yazıları yanlış buluyoruz. Uyarıda bulunan, kaygılarını dile getiren kurumları hedef haline getirmeye çalışmak yapıcı olmaktan uzaktır. Milli birliğimize zarar verir. Unutmayalım ki fikirlerin çatışması, gerçeğe ulaşmanın, bir yanlış var ise bunu düzeltmenin ve tekrarını önlemenin en etkin yoludur. Bu nedenle düşünce özgürlüğü refah toplumunun taşıyıcı sütunudur.

Türkiye’yi başta etnik kimlik ve mezhep olmak üzere çeşitli fay hatları yaratarak bölmeye yönelik girişim ve senaryoların bulunduğu bir sır değildir. Bunları boşa çıkarmanın yolu ve yöntemi, hukuk devletini tüm kurum ve kurallarıyla işletmektir. Bu çerçevede, yetkili makamların da olaylara tek yönlü yaklaşıldığı izlenimini yaratacak açıklamalardan kaçınması gereklidir.

Biz birlikte güçlüyüz. Bir olmak, her konuda aynı düşünmek değildir. Bir olmak, hepimizin yüreğinin, vatanımızın ve evlatlarımızın geleceği için çarpmasıdır. Bunun için birbirimizi dinleyelim. Birbirimizin düşünce özgürlüğüne saygı duyalım. Doğruyu hep birlikte bulalım."

Ne olmuştu?

21 Temmuz'da 15 baro, yayımladıkları ortak açıklamayla Kürt vatandaşlara yönelik saldırıları, "Yaşanan bu saldırılar münferit ve adli olaylar olarak görülmemelidir. Telafisi olmayan olaylardır" diyerek kınamıştı.

Bunun üzerine Yeni Şafak gazetesi, açıklamayı "Kandil'in Baronları" başlığı ile 23 Temmuz tarihli sayısının manşetine taşımıştı. Haberde saldırılar; “sıradan anlaşmazlıkların” nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.