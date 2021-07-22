Barolardan Kürtlere yönelik saldırılara tepki

Son aylarda farklı kentlerde Kürt işçi ve ailelere yönelik düzenlenen saldırılar üzerine barolar ortak açıklama yaptı. Açıklamada "Bu ırkçı saldırılar, münferit ve adli olaylar değildir" denildi.

15 baro tarafından yapılan ortak açıklamada son günlerde Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'da Kürtlere yönelik düzenlenen saldırılara tepki gösterildi.

Aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Tunceli ve Bingöl'ün olduğu 15 baro basında yer alan, Mayıs ayında Konya'nın Meram ilçesinde bir Kürt aileye, 19 Temmuz'da Diyarbakır ve Mardin'den mevsimlik işçi olarak Afyonkarahisar'a giden Kürt işçilere, 20 Temmuz'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir Kürt aileye ve son olarak 21 Temmuz'da Konya'nın Meram ilçesinde ikamet eden Diyarbakır'lı bir aileye yönelik saldırıların "ırkçı motifli" olduğuna dikkat çekti.

Konya'nın Meram ilçesinde Diyarbakırlı aileye yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, mevsimlik işçilere yönelik Ankara'daki silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere dört kişinin yaralandığı belirtildi. Baroların ortak açıklamasında, "Fiziksel şiddet ve hakaret içerikli saldırılarda, nefret suçu kapsamında insan öldürme, insan öldürmeye teşebbüs etme, kasten insan yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan soruştırmalar yürütülmektedir" denildi.

Konya Valililiği: Olay adli

Konya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İki mahalle sakini arasında hayvanların tarlalara girmesi nedeniyle kavga çıktığı ve tartışmanın büyüyerek, silahlı ve taşlı-sopalı kavgaya dönüştüğü" belirtildi. Valilik, "Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir" ifadesine yer verdi.

"Saldırılar münferit ve adli olaylar değil"

Barolarsa saldırıların "Kürt kimliği ve Kürtçe'nin kullanımı" gerekçe gösterilerek yapıldığına işaret ederek, bu saldırıların "münferit ve adli olaylar" olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "şiddet dili ve ayrımcı politikalar nedeniyle saldırılar karşısında kolluk kuvvetlerinin de zafiyet göstermesi ve etkin yargısal faaliyetlerin bulunmamasının böylesi sonuçlara yol açtığı" savunuldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de Kürt işçi ve ailelere farklı kentlerde düzenlenen saldırılara ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. HDP, mevsimlik işçilere yönelik saldırılardan iktidarı sorumlu tuttu. İşçilerin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle saldırıya uğradıklarını savunan HDP, Afyon Valisi'nin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediğini öne sürdü.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, saldırılara tepki gösterdi. Beştaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürtler misafir değil, başkaları da ev sahibi değil" çıkışında bulundu.

Benzer saldırılar daha önce de gündeme geldi. Geçen yıl, fındık toplamak üzere Sakarya'da bulunan Kürt işçilere saldırı düzenlenmişti. Mardin'den Sakarya'ya giden işçilerin işveren ve köylüler tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Tepkilerin ardından Sakarya Valiliği, "Kürt işçilere saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

DW / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe