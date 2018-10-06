TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ömer Kavili yorumu: Tarzı benim tarzım değil ama…

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, avukat Ömer Kavili’nin Grup Yarum duruşmasını takip ederken hakimin talebi üzerine gözaltına alınması ve ardından da ‘dosyada haklı çıkmaya ve davayı sulandırmaya çalışmak’ gerekçeleriyle tutuklanmasının ardından yaptığı yorum tepki çekti.

TIKLAYIN - Avukat Ömer Kavili'nin tutuklanma gerekçeleri: Dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak...

Feyzioğlu’nun Kavili’nin tutuklanmasını kınarken, “Tarzı benim tarzım değil” demesine çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Feyzioğlu: Avukata gözdağı!

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı dava sırasında hakimin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kavili, dün çıkarıldığı Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. Kavilli’nin tutuklanmasına kişisel Twitter hesabından tepki gösteren TBB Başkanı Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Av. Ömer Kavilli'nin tutuklanmasını şiddetle kınıyorum. Tarzı benim tarzım değil. O ayrı. Ama.... Hakaret yok. Suç yok. Kaçma tehlikesi yok. Tutuklama sebepleri yok. Nedir bu? Avukata göz dağı! Mesaj alınmadı. Bilginize!

“Av. Ömer Kavilli'nin tutuklanması kabul edilemez. Sokak diliyle yazılmış, görünüşte bile hukuki olmaktan uzak, haksız ve savunmayı sindirmeye dönük bu vahim tutuklama kararını kınıyoruz. Bu vahim olayı çok yakından takip ediyoruz.”

Barbaros Şansal: Tarzı boşver, işte benim stilim yarışmasına katıl

Feyzioğlu’nun paylaşımındaki ‘tarzı benim tarzım değil’ sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. Modacı Barbaros Şansal, Feyzioğlu’na “Tarzı boşver, işte benim stilim yarışmasına katıl” derken; ÇHD Ankara Şube’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, “Sizin tarzınızı biliyoruz. Barolar Birliğine modacı Uğurkan Erez'i çağırarak açlık sınırında olan avukatların nasıl geyinmesi gerektiğini konuştunuz. Nerde lüzumsuz iş var ordasınız” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı dava sırasında hakimin şikayeti üzerine gözaltına alınan avukatlardan Kavili, cuma günü 'kamu görevlilerine direnme' gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutukluluğa ve buna "dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak" gibi gerekçeler gösterilmesine başta avukatlar olmak üzere çok sayıda kişi tepki gösterirken; Kavili sabah saatlerinde tahliye edildi.