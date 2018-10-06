Avukat Ömer Kavili'nin tutuklanma gerekçeleri: Dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak...

T24

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı dava sırasında hakimin şikayeti üzerine gözaltına alınan avukatlardan Ömer Kavili 'kamu görevlilerine direnme' gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gözaltına alınan diğer avukat Nadide Özdemir ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kavili'nin tutuklanma gerekçeleri olarak "dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak" gösterildi.

Tutuklanması başta meslektaşları olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çeken Kavili; 24 saat geçmeden sabah saatlerinde savcının emriyle tahliye edildi.

Grup Yorum üyelerinin İstanbul Silivri'de yargılandığı davayı izleyen avukatlar Kavili ve Özdemir, "Kamu görevlilerine direnme" ve "Ses ve görüntü aletlerini kullanma yasağını ihlal" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kavili, gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda darp edilerek mahkeme salonundan çıkarıldığını ve ardından da gözaltına alındığını duyurmuştu:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cuma günü Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada, Kavili'nin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kurum halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' gerekçeleriyle tutuklanmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Kavili'nin avukatı Necmi Şimşek ise müvekkilinin avukatlık görevini yaptığı sırada savunma görevinin kısıtlandığını belirterek, hiçbir mukavemet göstermemesine karşın kolluk kuvvetleri tarafından 'yaka paça' dışarı çıkarıldığını söyledi. Müvekkilinin 'keyfi bir şekilde savunma hakkının engellendiğini' ifade eden Şimşek, Kavili'nin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği ise"Eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, ters psikoloji ile kendisini ve müvekkilini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin davayı sulandırmaya çalıştığı, amacının yargıyı itibarsızlaştırmak olduğu" gerekçesiyle Kavili'nin tutuklanmasına karar verdi.