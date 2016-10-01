TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Lozan tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1920'de bize Sevr-i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı" sözlerine bir tepki de, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi. Feyzioğlu, “Fethiye İlçesi'nde bugün toprağa verilen Yüzbaşı Özgür Özekin'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Lozan'da tapusunu aldığımız vatan toprağında şehit düştüğünü” söyledi.

Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar halihazırda yaşadığımız en büyük tehditle karşı karşıyadır. Emperyal ve küresel bir saldırı yumağının tam ortasında. Bu saldırılardan kurtulmamız için millibirliğin muhakkak güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cavit Akgün'ün DHA'da yer alan haberine göre, TBB tarafından Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaklaşık 6 milyon liraya yaptırılan Muğla Barosu'nun yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Muğla CumhuriyetBaşsavcısı Necip Topuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kenan Arslanboğa, TBB BaşkanıMetin Feyzioğlu, hakimler, savcılar ile avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, yeni hizmet binasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

Törende konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Özgür Yüzbaşı, 'vatanım' dediği toprağını savunmak için Hakkari'de çarpışırken şehit düştü. 1 yaşındaki evladı babasını tanımayacak. Özgür Yüzbaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Lozan'da tapusunu aldığımız vatan toprağında şehit düştü. Bu vatanının hangi bedeller ödenerek kazanıldığını bilmediğimiz takdirde, onu koruyamayız. Kendine yakıştırdığı en süslü ve gösterişli sıfatın içini dolduramayanlar, vatanı koruyamaz. İstediğimiz kadar sosyal demokrat, milliyetçi ve muhafazakar olalım, vazgeçilmez, asgari müşterekimiz vatandır. Vatanın tek parça olarak muhafaza ve müdafaası ancak akılla olur. Akıl, bilgili olmayı emreder. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar halihazırda yaşadığımız en büyük tehditle karşı karşıyadır. Emperyal ve küresel bir saldırı yumağının tam ortasında. Bu saldırılardan kurtulmamız için millibirliğin muhakkak güçlendirilmesi gerekiyor. 79 milyonu kucaklaştıracak, buluşturacak olan payda, adalettir. Vatandaşımızı güven duyulan bir hale getirmeliyiz. Gurur ve güven duygusunun kaynağı adalettir. Sırtımızda, milletimizi adalet paydasında buluşturma yükü var" dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun tarafından Feyzioğlu'na desteklerinden dolayı plaket takdim edilmesi sonrası açılış kurdelası kesildi.