TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan KHK uyarısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kanunlarda kalıcı değişiklik yapan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine sınırlamalar getiren KHK’ları, “hukuk tanımazlık” ve “gaflet” olarak nitelendi. Bunun adeta “Aman itiraflar gelmesin, aman suç örgütünün üst kademelerine çıkılmasın” demek olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Çıkartılan KHK’larla olağanüstü halin ilanıyla ilgisi olmayan her konuda düzenleme getirilmektedir. Olağanüstü hal KHK’larının kanunlarda kalıcı değişiklik yapması Anayasaya aykırıdır. Meclis, bu KHK’larla yok sayılmaktadır. Olağanüstü hal darbe girişimi sebebiyle ilan edildi. Darbe girişiminin sebebi, avukatların cezaevinde müvekkilleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre serbestçe görüşmeleri miydi? Elbette hayır. O zaman birisi gelsin izah etsin, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerini niçin kayda alıyorsunuz, niçin görüşmeye bir gardiyanı koyuyorsunuz, niçin görüşmeyi sınırlıyorsunuz?

“Türkiye’yi AİHM’de mahkûm ettirerek suç örgütleriyle mücadele edemezsiniz. F tipi suç örgütü bir hayal kursa ‘Türkiye ne yapsa da mahkum olsa, ne yapsa da dünyadan dışlansa, bizim gibi hain bir suç örgütünü mağdur haline getirse’ diye düşünse, emin olun bu kadarını hayal edemez.

“Getirilen bu düzenlemeler sadece suç örgütlerine yarar. Gelen itiraflarla suç örgütünün çökertilmesi samimiyetle isteniyorsa, şüphelilerin avukatlarıyla görüşmeleri serbest bırakılmalıdır.”