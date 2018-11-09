TBB Başkanı Feyzioğlu: Gürcistan ve Azerbaycan, İstanbul Tahkim Merkezi ile çalışacak

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Gürcistan ve Azerbaycan barolar birliği başkanları ile Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu Projesi\'nin bölgeye getireceği ekonomik refahı desteklemek adına İstanbul Tahkim Merkezi ile birlikte çalışma noktasında fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Gürcistan Barolar Birliği’nin 8- 9 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlediği Uluslararası Barolar Konferansı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te başladı. Konferansın ana gündem konusunu, avukatlık mesleğine girişte sınavın önemi ve eğitim sisteminin kalitesinin artmasına doğrudan etkisi ile adli yardım ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin sadece avukatlar tarafından verilmesinin kaliteli bir hukuk sistemi açısından vazgeçilmez olduğu oluşturdu.

Konferansta TBB\'yi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu temsil etti. Feyzioğlu’nun diğer bir sıfatı da Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) Başkanı olması. TÜRK-AV’ın Genel Sekreteri de, ev sahibi Gürcistan’ın Barolar Birliği Başkanı David Asatiani.

EN İLERİ SİSTEM TÜRK ADLİ YARDIM SİSTEMİ

Konferansta söz alan Feyzioğlu, Türkiye’nin adli yardım sistemini anlattı. Toplantıya katılanlarca bu sistem dünyanın en ileri sistemlerinden biri olarak değerlendirildi.

AVRUPA’DAKİ FETÖ ALGISINI KIRDI

Feyzioğlu, oturum arasında Avrupa Barolar Birliği önceki başkanı ve Avrupa Avukatlar Birliği’nin şu anki başkanı Maria Slazak ve beraberindeki heyetle özel bir toplantı yaptı. Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edilen hâkim ve savcıların siyasi iktidara boyun eğmedikleri için yaptırıma uğradıklarına dair Avrupa’da yaratılmak istenen kamuoyu algısının yanlış olduğunu FETÖ’nün kumpas davalarından somut örnekler vererek anlattı. Feyzioğlu, ihraçlara karşı yargı yolunun açılması gerektiğini, böylece olası bazı yanlışlıkların yargı eliyle düzeltilebileceğin,i ancak FETÖ’nün bir dönem yargıyı önemli ölçüde işgal ettiği gerçeğinin de görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

HÂKİM, SAVCI DEĞİL, ÖRGÜT MİLİTANI

Bugüne yönelik haklı eleştirilerini her zaman dile getirdiklerini, fakat bunu yaparken dünün FETÖ yargısını methetmelerini hiç kimsenin beklememesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, o dönemin FETÖ mensubu hâkim ve savcılarının gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanı olduğunu, binlerce masum gazeteci, avukat, yazar, akademisyen ve avukatı acımasızca zindana attıklarını anlattı.

RUSYA BAROLAR BİRLİĞİ\'Nİ TÜRKİYE’YE DAVET

Rusya Barolar Birliği heyeti ile de özel bir toplantı yapan Feyzioğlu, 2019 başında Rusya Barolar Birliği’ni ikili bir toplantı için Türkiye’ye davet etti. Rusya Barolar Birliği temsilcisi de TÜRK-AV Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ İLE ÇALIŞACAKLAR

TBB Başkanı Feyzioğlu ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan barolar birliği başkanları ile Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu Projesi\'nin bölgeye getireceği ekonomik refahı desteklemek adına İstanbul Tahkim Merkezi ile birlikte çalışma noktasında fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Bu çerçevede İstanbul Tahkim Merkezi ile ortak olarak üç ülkede tahkim avukatlığı kurslarının verilmesi ve üç ülkenin avukatlarının da müvekkilleri için hazırladıkları sözleşmelere uyuşmazlık çözüm yolu olarak İstanbul Tahkim Merkezi’ni ilave etmeleri amaçlanıyor.

Feyzioğlu, bu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, tahkimin ticari hayatın vazgeçilmezi olduğunu, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yazılmadığı sözleşmelerde Londra, Paris veya Dubai tahkim merkezlerinin yer aldığını, İstanbul Tahkim Merkezi’ni Türkiye’de ve yurt dışında tanınır ve güvenilir kılmanın milli bir mesele olduğunu, bunun Türk avukatlarına da çok büyük bir iş alanı sağlayacağını söyledi.

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