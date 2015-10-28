TBB Başkanı Feyzioğlu: Biz, sizin değil milletin yanındayız; ekran kararsın ama enseyi karartmayalım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu İpek Medya Grubu'na atanan kayyum ve yapılan polis baskınına ilişkin olarak, "Yaşananları birkaç basın kuruluşuna müdahale gibi düşünmek olayı son derece hafife almaktır" dedi. Feyzioğlu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta gazeteci Çetin Altan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Biz sizin yanınızda değiliz, milletin yanındayız. Sizin kim olduğunuz hiç önemli değil. Ekran kararsın ama biz yine enseyi karartmayalım" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu'nun Bugün ve Kanaltürk TV'nin ortak yayınında canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamaya şöyle:

"Tüm milletimize geçmiş olsun, çok açık bir rejime müdahaledir. Sadece birkaç basın kuruluşuna müdahale gibi düşünmek olayı son derece hafife almaktır. İçler acısı olan bu müdahaleye hukuk alet edilmiştir. İlgili maddeyi teknik olarak da konuştuğumuzda yapılan açıkça hukuka aykırıdır. Çünkü soruşturmanın selameti açısından bir kayyum tedbiri seçim öncesi muhalif duruş sergileyen medya kuruluşlarını iktidara ve Saray’a bağlamak için kullanılmıştır. Hiç kimse bize atanan kayyumların içinde AKP’nin kadrolu üyelerinin hangi gerekçeyle yer aldığını izah dahi edemez. Çok daha basit uygulanabilecek bir tedbir ki bu bile uygulanırken anteni kapamak, yayına el koymak ve ardından da iktidarın borazanı haline getirmek hukuk içinde açıklanamaz. Hukuk devletinin askıya alındığı gündür. Çok acı bir gündür, tarihe de böyle geçecektir ama bir umutla bu işi bitirelim. Ekran kararsın ama biz yine enseyi karartmayalım. Rejime el koymaya çalışan milletin çok ağır tepkisini eminiz göreceklerdir. Biz sizin yanınızda değiliz, milletin yanındayız. Sizin kim olduğunuz hiç önemli değil. Meselenin demokrasiye ve hukuk devletine layık olan şerefli Türk milletinin yanında olduğunu anlamak zorundayız."