TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatlık hizmetlerinin KDV'si çok yüksek

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, özgürlükçü ve çağı yakalamış hukukçuların yetiştirilmesi için en etkili yolun, devlet sınavı olduğunu belirterek, \"Avukatlık hizmetlerinin KDV\'si çok yüksek, vatandaşların adalete erişimini engelleyecek seviyede. On binlerce avukatın SGK primini ödemekte sıkıntı çektiği de bir gerçek. Bu iki sorun için hem devletimizin kazanacağı hem de avukatları rahat ettirecek bir çözüm önerisi ile maliye ve adalet bakanlarına gideceğiz\" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu sayman üyesi Sabri Erdal Güngör ile birlikte Kırıkkale Barosu\'nu ziyaret etti. Adliyedeki baro odasında Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır ve avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, açıklamalarda bulundu. Avukatların Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) primlerinin sorun olduğunun altını çizen Feyzioğlu, \"Bu iki sorun için hem devletimizin kazanacağı hem de avukatları rahat ettirecek bir çözüm önerisi ile sayın maliye ve adalet bakanlarımıza gideceğiz\" diye konuştu.

Hakimlik, savcılık, noterlik ve avukatlık stajı için yeni sistem getirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Sınav geldiğinde sınavı geçebilecek kalitede eğitim veremeyen hukuk fakülteleri doğal seleksiyon ile zaten düzelecek. Ayrıca sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını da sınırlayacak. Sayın Adalet Bakanı’nın bu konudaki açıklamalarına katılıyoruz. Özgürlükçü, çağı yakalamış hukukçular yetiştirmeliyiz. Bunun için de en etkili yolun devlet sınavı olduğunu buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Avukatlık hizmetlerinin KDV’si çok yüksek, vatandaşların adalete erişimini engelleyecek seviyede. On binlerce avukatın SGK primini ödemekte sıkıntı çektiği de bir gerçek. Bu iki sorun için hem devletimizin kazanacağı hem de avukatları rahat ettirecek bir çözüm önerisi ile maliye ve adalet bakanlarına gideceğiz. Her türlü milli meselede devlet diyoruz. Her milli meselede avukat camiası olarak devletin arkasında duruyoruz. Devletimizin de haklı taleplerimize olumlu yaklaşacağını biliyoruz. Neticede bu talepler sadece avukatlar için değil tüm vatandaşlarımızın menfaatinedir.\"

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