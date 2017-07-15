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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBB Başkanı Feyzioğlu: Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldığı için darbe girişimi oldu

"Milletin; Cumhuriyetine, kendi demokrasisine ve kendi geleceğine sahip çıkacağına dair inancımız tamdır"

15 Temmuz 2017 19:22

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Feyzioğlu, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir felaketin eşiğine getiren 15 Temmuz Kalkışması'nın en önemli nedeni, hiç şüphesiz, Devletimizin Anayasa'da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklama şöyle: 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında bir ve beraber olma günüdür"

"15 Temmuz darbe girişiminin  birinci yıldönümünde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyor, darbeyi önleyen Türk Milleti'ni selamlıyoruz. Bu önemli günde; Anayasamızda, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini ve bu niteliklerin varlığıyla inşa edilen demokrasimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. 

Hep söylediğimiz üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir felaketin eşiğine getiren 15 Temmuz Kalkışması'nın en önemli nedeni, hiç şüphesiz, Devletimizin Anayasa'da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır. Unutmayalım ki  Cumhuriyetimizin niteliklerinin aşındırıldığını görmek; en çok, Türkiye'yi yıkmak, parçalamak veya yönetimini ele geçirmek isteyen terör örgütleri ile arkalarındaki bazı küresel güçleri memnun etmektedir. 

Laik, demokratik, üniter ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın birinci  koşulu; bağımsız, tarafsız, toplumun her ferdine güven veren ve savunma makamının vazgeçilmezliğini  içine sindirmiş bir yargı sistemini kurmaktır. Ancak bu yolla yaşadığımız bu zor süreci aşabiliriz. Gün; birbirimizi kırma, farklı düşünceler ile kaygıları dile getirenleri ihanetle suçlama günü değildir. Gün; birbirimizi anlama ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında bir ve beraber olma günüdür. Türk Milleti'nin; kendi devletine, kendi Cumhuriyetine, kendi demokrasisine ve kendi geleceğine sahip çıkacağına dair inancımız tamdır" 

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