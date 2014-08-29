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TBB Başkanı Feyzioğlu 30 Ağustos resepsiyonuna katılmıyor

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 30 Ağustos resepsiyonuna ilişkin aldığı kararın tepki amaçlı olmadığını söyledi

29 Ağustos 2014 22:05

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olan ilk 30 Ağustos resepsiyonuna katılmayacağını söyledi.

Hürriyet.com.tr'den Aysel Alp'in haberine göre, Metin Feyzioğlu, resepsiyona katılmama gerekçesini, "çok önceden belirlenmiş bir program" olduğunu söyledi.

 

'Önceden verilmiş sözüm olmasaydı elbette katılacaktım'


Feyzioğlu şöyle konuştu: "Benimki bir tepki değil. Yarın saat 18.00'da İstanbul Kadıköy'de yapılacak 30 Ağustos yürüyüşüne katılıyorum. ardından da saat 20.00'de konuşmam var. Bunların afişleri bile basıldı. Bu programı iptal etmem mümkün değildi. Yoksa bir tepki değil. Kişilerle olan ilişkim, kurumlarla olan ilişkimi etkilemez. Bu önceden verilmiş sözümüz olmasaydı, elbette ki resepsiyona katılacaktım."

 

'29 Ekim'e katılırım'

 

Feyzioğlu, TBB Başkanı olarak daha önceki yıllarda katıldığı gibi, bundan sonra da 29 Ekim resepsiyonuna katılacağını da söyledi.

"29 Ekim resepsiyonuna davet gelmeme olasılığı olabilir mi" sorusuna karşılık ise şu yanıtı verdi: "29 Ekim için TTB Başkanı'na davet gelmemesini düşünemem bile. Çünkü bir Cumhurbaşkanı kendisine gelen bir davete kişisel tercihi olarak katılmayabilir. Ama, 29 Ekim gibi bir resepsiyona davet etmemesini düşünmek bile istemem. O zaman bir camiayı tamamen yok saymış olur. Devlet protokolünü de yok saymış olur. Onun polemiğine girmem, spekülasyonunu da yapmam."

 

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