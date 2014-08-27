T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Gül'ün resepsiyon listesinin üzerini çizdi mi?

Cumhurbaşkanlığını 28 Ağustos'ta Abdullah Gül'den devralacak Erdoğan'ın, 30 Ağustos'a Köşk'te düzenlenecek davetiye listelerinde bazı isimleri liste dışı bıraktığı iddia edildi

27 Ağustos 2014 22:10

Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül’den devralmaya hazırlanan Başbakan Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yaklaşık 1 ay önce hazırlanan 30 Ağustos davetiyelerinde bazı isimlerin üstünü çizdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre tüm hazırlıkları Köşk tarafından yürütülen resepsiyonların katılımcı listeleriyle ilgili son kararı Başbakanlık veriyor. Gül’ün daha önceki resepsiyonlarına davet edilen isimlerden birçoğu ayıklanarak Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü’ne iletiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ise davetiyelerin dağıtımıyla ilgili sekreterya görevini yürütüyor. Başbakanlık’ın daha önce Köşk’ün konuğu olan camiaya mensup bazı isimleri liste dışı bıraktığı belirtiliyor.

 

Çankaya Köşkü'nde yaşanacak ilkler

 

12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yarın Çankaya Köşkü’ne çıkacak. Saat 16.30’daki devir teslim töreninde ilkler yaşanacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Çankaya Köşkü’nün girişinde devlet başkanlarına uygulanan protokol kuralları uygulanacak. Buna göre Erdoğan’ın makam aracını Köşk girişinde atlı birlikler karşılayacak.

Gül çiftinin Köşk’e veda etmesinin ardından Erdoğan çifti Büyük Şeref Salonu’na geçerek kutlamaları kabul edecek. Ancak hazırlıkları aylar öncesinden başlayan cumhurbaşkanının ev sahipliğinde yapılacak 30 Ağustos resepsiyonu ve devir-teslim sonrası yapılacak resepsiyonla ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor.

30 Ağustos resepsiyonu davetiyeleri yaklaşık 1 ay önceden hazırlayan Köşk, yeni cumhurbaşkanı seçilmediği için davetiyeleri ilk kez isim belirtmeden “Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi” ifadesiyle bastırmıştı. Davetiyeler “A protokol” olarak bilinen, siyasiler, yüksek yargı organları ve askeri temsilcilere iletildi.

 

Ön onay Başbakanlık'tan geliyor

 

Ancak geri kalan davetli profili için Başbakanlık devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte 28 Ağustos’taki devir teslim törenine katılacak yabancı temsilcileri belirleyen Başbakanlık, gerek bu resepsiyona, gerekse 30 Ağustos’taki resepsiyona katılacak diğer konuklarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile birlikte ayrıntılı bir çalışma yapıyor. Başbakanlık onayından geçen isimler Çankaya Köşkü’ne iletiliyor.

 

ETİKETLER

abdullah gülrecep tayyip erdoğançankaya köşküresepsiyon30 ağustosliste

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24