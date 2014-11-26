Tazyikli su davası düştü



Stuttgart kentinde 'Stuttgart 21' adlı yeni tren garı projesinin 2010 yılında protesto edildiği gösterilerde yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polisin yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Stuttgart Eyalet Mahkemesi'ndeki davanın düştüğünü açıklayan mahkeme heyeti, polislere sadece 3 biner euro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararı Ceza Yasası'nın 153a maddesine dayandıran mahkeme heyeti açıklamasında, polislere yöneltilen suçlamanın ceza davası gerektirecek kadar büyük olmadığını vurguladı.

Duruşma salonu karıştı

Ancak karar, duruşma salonunda bulunan Stuttgart 21 projesinin karşıtlarının tepkisine neden oldu.

Kararı 'hukuk skandalı' olarak değerlendiren protestocuların tepkisi uzun süre devam edince duruşma salonu güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.

Bir emekli kör olmuştu

İki polis müdürü hakkında protestoculara tazyikli suyla müdahale edilirken fiziki yaralanmalara sebep oldukları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

İki polis aracından tazyikli suyun çok yüksek basınçla sıkıldığı ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtiliyordu. Olay sırasında başından yaralanan ve davanın müdahillerinden bir emekli kör olmuştu.

Hukuki süreç bitmedi

Stuttgart'daki gösterilerle ilgili hukuki süreç ise hala devam ediyor. Eski polis müdürü Stumpf Anfang'la ilgili soruşturmanın önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Ayrıca eski eyalet başbakanı Stefan Mappus'un eyalet parlamentosunda yalan ifade verdiği iddiasıyla açılan soruşturmayla ilgili sonuç da bu yıl içinde belli olacak.