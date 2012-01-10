-Tazminatta sonuca ulaşmadık TBMM (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ırak sınırında ölenlerin ailelerine ödenecek tazminat konusunda henüz bir sonuca ulaşmadıklarını belirterek, ''Şu 1-2 gün içinde herhalde bir sonuca ulaşırız'' dedi. TBMM'de gazetecilerin Irak sınırında yaşanan olayın mağdurlarına ödenecek tazminat konusundaki soruları yanıtlayan Atalay, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Atalay, ''Vali çalıştı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından hukukçu arkadaşlar da hukuki boyutunu çalışıyorlar. Şu 1-2 gün içinde herhalde bir sonuca ulaşırız. Şırnak Valisini çağırdım, bugün görüşeceğim. Değerlendirme yapacağız. Henüz bir sonuca ulaşmadık'' dedi. Bir gazetecinin ''Size alternatif sunuldu mu?'' sorusuna Atalay, ''Önümüzde yasalarımız var. Kendi yasalarımız var'' karşılığını verdi. Atalay, ''Komutanın görevden alınması çerçevesinde konunu görev hizmet kusuruna doğru döndüğü yorumları var'' denilmesi üzerine, soruşturmayla ilgili gizlilik olduğunu belirterek, ''Gizlilik var soruşturmalarla ilgili. Ben bir şey söylemiyorum. Biz ihlal etmemeliyiz'' diye konuştu. Bölgeye ne zaman gideceği sorusuna Atalay, 'Tazminat konusunu belirleyelim de ondan sonra gideceğim. Vatandaşlarla görüşeceğiz tekrar'' dedi. Atalay, ''Yasalardaki rakamın üzerine çıkma durumu söz konusu olabilir mi?'' sorusuna, ''Arkadaşlar çalışıyorlar. Ben bir şey söylemeyeyim, yanıltıcı olabilir. Değerlendiriyorlar'' karşılığını verdi. ''Tazminat dışında başka seçenek olabilir mi, sosyal yardım, işe alınma gibi...'' sorusuna ise Atalay, ''Şu an üzerinde çalıştığımız daha çok tazminat ile ilgili konular. Onu bir belirleyelim de sonraki şeyler, ailelerin durumuna göre, geride bıraktığı kişiler... Valilik zaten ilgileniyor yoğun şekilde. Ailelerle görüşüyorlar onların varsa ihtiyaçlarını giderme konusunda. Valimiz eşiyle birlikte aileleri ziyaret etti'' dedi.