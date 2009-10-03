Tazminatta farklı uygulama

Aydın 1'inci İdare Mahkemesi, İngiliz Bennett'in ailesine 1 milyon sterlin (yaklaşık 2.6 milyon TL), Türklerin ailelerine ise 70'er bin TL tazminata hükmetti. Davanın tarafı olan hazine avukatları tazminatları yüksek bularak karara itiraz ederken, karar, çocuklarını kaybeden Türk ailelerin yüreklerini bir kez daha kanattı. Piyango gibi tazminat kazandılar
Yetkililer, tazminat miktarı hesaplanırken, mağdurların maaş durumları, eğitim seviyeleri, hayat standartları, gelirleri ile yaşamaları durumunda elde edecekleri gelirler gibi faktörlerin gözönüne alındığını vurgulayarak, İngiliz ve Türk vatandaşlara verilen tazminat miktarındaki farklılığın buradan kaynaklandığını bildirdi."İçimize sindiremiyoruz"
Saldırıda 21 yaşındaki kızı Eda'yı kaybeden ve İzmir'de kuaförlük yapan baba Azmi Okyay, "canların" bedelinin asla bir rakam ile ölçülemeyeceğini belirterek, "Kamuoyunda 'Şu kadar tazminat alındı' dendiğinde insanların aklına başka sorular geliyor. Bu gibi sözler bizleri daha çok incitiyor. Bu kararı içimize sindiremiyoruz" demekle yetindi. Aynı saldırıda kızı Deniz Tutum'u kaybeden baba Şahin Tutum da kararla ilgili yorum yapamayacağını, ancak yeniden dava açmak konusunda karar vermediklerini ve düşünmek istediklerini açıkladı. Saldıırı sırasında minibüsü kullanan Cemal Uçar, olayda yaralanan oğlunun bacağının kesildiğini, aracının parçalandığını belirterer, "4 yıldan bu yana bize tek kuruş ödenmedi. Bizim değerimiz bu kadar" dedi. Ailenin avukatı da, "Bilirkişi çocuğa 120 babaya 40 bin TL ödenmesini önerdi. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.İsimleri ölümsüzleşecek
Kuşadası Belediyesi, terör saldırısında hayatlarını kaybeden 5 kişinin adını 5 ayrı sokağa vereceğini açıkladı. Bunun için bir de tören düzenlenecek. Tazminatlarla ilgili konuşan avukat Yusuf Akın şunları söyledi: "Buradaki farkın asıl nedeni, Türkiye'de kişi başına düşen gelirin düşük olmasıdır. Ölen İngiliz'in ayda 5 bin sterlin kazandığını ve 20 yıl hayat süreceğini öngörürseniz, tazminatın yüksek olmadığı ortaya çıkar."