Tazminatta farklı uygulama

"İçimize sindiremiyoruz"

İsimleri ölümsüzleşecek

Yetkililer, tazminat miktarı hesaplanırken, mağdurların maaş durumları, eğitim seviyeleri, hayat standartları, gelirleri ile yaşamaları durumunda elde edecekleri gelirler gibi faktörlerin gözönüne alındığını vurgulayarak, İngiliz ve Türk vatandaşlara verilen tazminat miktarındaki farklılığın buradan kaynaklandığını bildirdi.Saldırıda 21 yaşındaki kızı Eda'yı kaybeden ve İzmir'de kuaförlük yapan baba Azmi Okyay, "canların" bedelinin asla bir rakam ile ölçülemeyeceğini belirterek, "Kamuoyunda 'Şu kadar tazminat alındı' dendiğinde insanların aklına başka sorular geliyor. Bu gibi sözler bizleri daha çok incitiyor. Bu kararı içimize sindiremiyoruz" demekle yetindi. Aynı saldırıda kızı Deniz Tutum'u kaybeden baba Şahin Tutum da kararla ilgili yorum yapamayacağını, ancak yeniden dava açmak konusunda karar vermediklerini ve düşünmek istediklerini açıkladı. Saldıırı sırasında minibüsü kullanan Cemal Uçar, olayda yaralanan oğlunun bacağının kesildiğini, aracının parçalandığını belirterer, "4 yıldan bu yana bize tek kuruş ödenmedi. Bizim değerimiz bu kadar" dedi. Ailenin avukatı da, "Bilirkişi çocuğa 120 babaya 40 bin TL ödenmesini önerdi. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.Kuşadası Belediyesi, terör saldırısında hayatlarını kaybeden 5 kişinin adını 5 ayrı sokağa vereceğini açıkladı. Bunun için bir de tören düzenlenecek. Tazminatlarla ilgili konuşan avukat Yusuf Akın şunları söyledi: "Buradaki farkın asıl nedeni, Türkiye'de kişi başına düşen gelirin düşük olmasıdır. Ölen İngiliz'in ayda 5 bin sterlin kazandığını ve 20 yıl hayat süreceğini öngörürseniz, tazminatın yüksek olmadığı ortaya çıkar."