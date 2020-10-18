Tazminatsız işten çıkarılan BİMEKS çalışanları eski patronlarının ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önünde çadır kurmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek 1500 işçiyi işten çıkardı. 2016 ve 2018 yılları arasında da tazminatsız işten çıkarılan Bimeks işçileri, haklarını alabilmek için 4 yıldır mücadeleye devam ediyor.

Maaş ve tazminatlarını almak için eylemde olan Bimeks işçileri, hakları verilmediği takdirde 2 Kasım’da patronlarından Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önünde çadır kurarak nöbet tutacaklarını belirtti.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, işten çıkarılan satın alma personeli Atakan Başaran, “Şirket, 140 üzerinde şubeye sahipken ve her şubede 30 trilyonluk mal varken şu anda Çekmeköy’de 30 metrekarelik dükkânda küçülerek hayatına devam ediyor. 100 üzerinde mağaza kapandı. Şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi’nde finans profesörü olarak devam ediyor. Vedat Akgiray’a 1500 işçisine borcu olduğu söylendiğinde ‘Ben şirketi kardeşime devrettim’ diyor. Murat Akgiray ise ‘işçilerin maaşını ve tazminatını ödeyeceğini’ söylüyor” dedi.

Davayı kazanmalarına karşın şirketin üzerinde hiçbir şey olmadığı için haciz işleminin başlatılamadığını kaydeden Başaran, “1500 işçi 20 senelik tazminatlarını alamıyor. Şirket iflasını açıklamadı. 1500 işçinin alacağı para 30 trilyon üzerindedir. Türkiye’nin en zengin 100 iş insanı listesine girmiş Murat Akgiray’dan alacağımız var” diye konuştu.