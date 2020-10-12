Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya yürümek isteyen Ermenek ve Soma maden işçilerine polis müdahalesi

Tazminat ve ücretleri ödenmediği için Ankara'ya yürümek isteyen Ermenek ve Soma maden işçilerine polis müdahalede bulundu. Soma’da basın açıklaması yapan işçiler müdahale sonrası alandan çıkmaya başladı.

Manisa'nın Soma ve Karaman'ın Ermenek ilçelerinde maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri, haklarının ödenmediği için bugün iki farklı bölgeden Ankara’ya yürüyüşe geçmeyi planladı. Ermenek’te işçilerin yürüyüşe geçmesine polis izin vermeyerek, işçilere müdahale etti.

Manisa da ise Valiliği’nin 6-20 Ekim tarihleri arasında aldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama kararına rağmen işçiler kararlı. Birgün'de yer alan habere göre, ilk olarak, Soma Cengiz Topel Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyen işçiler, açıklamanın ardından alandan ayrılacaklarını söyleseler de, polis tarafından bir süre alandan çıkartmadı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan temsilciler ve sendika avukatlarından oluşan bir heyet Soma Kaymakamı ile görüştü. Görüşmenin ardından polis işçileri alandan tek tek çıkmalarına izin verdi. İşçiler ise Madenci Mezarlığı’na doğru yürümeye başladı.

"İstedikleri tek şey tazminatları"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Burada insanlar 8 yıldır haklarını alamıyorlar. İstedikleri tek şey tazminatları. Yeni madencilerle ilgili düzenleme oldu. Birçok yerde düzenleme yapıldı ama Soma Uyar Madencilik’te çalışan işçilere düzenleme yapılmadı. Şimdi işçilere, pandemi sebebiyle yürümeleri engellenmeye çalışılıyor. İşçiler tek tek bile alandan çıkartılmadı. Yasak var doğru. Karar hukuki olarak doğru ama vicdani olarak yanlış” dedi.

"İşçilere yasak, patrona kıyak düzenini reddediyoruz"

Soma’da yapılan basın açıklamasını okuyan Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Böyle bir ortamda bir yurttaşın anayasal hakkı olan basın açıklaması yapması karşısında bile böyle bir heybetli gücün bulunması manidardır” ifadesini kullandı.

“Sadece Soma'da değil tüm Türkiye'deki işçiler bu manzarayı görüyorlar” diyen Aksu, işçilere yasak, patronlara kıyak düzenini reddettiklerini söyledi.

"Madenciler ölüme giderken hakkını aramaktan mı korkacak?!"

“Bu düzeni yerle bir edeceğiz. İki farklı uygulama var. Şu an Karaman Valisi Ermenek’teki işçi arkadaşlarımız ve destekçilerle iki defa toplantı yaptı. Şuan maden sahipleri ve yetkililer biz sizin taleplerinizi görüşüyoruz diyerek işçi arkadaşlarımızdan süre istediler. Ama burada farklı bir uygulama var” ifadesini kullanan Aksu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Biz tüm gerekli yerlere başvurularımızı itirazlarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl 5 Ekimde yürürken de aynı manzarayla karşılaştık. Pandemi yalanını ortaya atacaklarını biliyorduk. İl pandemi kurulunun kararını inceledik. Kaymakam ve Vali kararıyla pandemi kurulu kararının arasında bir bağlantı yok. Her şeye yasak getirmişler. Bizler burada haklarımızı arıyoruz. Madenciler her gün ölüme giderken hakkını aramaktan mı korkacak?!”