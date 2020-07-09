Tazminatları eksik ödenen maden işçileri, Soma Kaymakamlık Meydanı'nda bir araya gelecek

Tazminat ödemelerini eksik hesaplandığı 'Soma Tazminat Mağduru Maden İşçileri', yarın Soma Kaymakamlık Meydanı'nda buluşacaklarını duyurdu.

Buluşmayı Bağımsız İş Sendikası, "Soma tazminat mağduru maden işçileri yarın 'İşçiler burada, yasa nerede, vekil nerede' demek için SOMA Kaymakamlık Meydanında buluşuyor" sözleriyle duyurdu.

Sendika, Soma halkını madenciye verilen sözün takipçisi olmaya çağırdı.

Ne Olmuştu?

Soma'da maden ocaklarında çalışırken çıkartılan ya da emekli olan işçiler tazminatlarını alamadığı günlerce yürüyüş etkinlikleri düzenlemişti. Soma Kömürleri AŞ çalışanı işçiler, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşme yapmış, tazminatların ödeneceği yönünde söz verildiğini açıklamıştı.

Bağımsız İş Sendikası, torba yasa çıkarılarak TMSF tarafından yapılan tazminat ödemelerinin eksik planlandığını duyurmuştu. Sendika, kıdem tazminatı ödemelerine yasal faiz değil, en yüksek banka faizinin işlenmesi gerektiğini belirtmişti.