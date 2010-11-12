-TAZMİNATINI ALMAYA ÖMRÜ YETMEDİ ELAZIĞ (A.A) - 12.11.2010 - Elazığ'ın Keban ilçesinde belediyeden emekli Ali Kaya, aradan 7 yıl geçmesine rağmen tazminatını alamadan vefat etti. Alınan bilgiye göre, Keban Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Kaya, 2003 yılının Mayıs ayında Ahmet Turan Özcan'ın belediye başkanlığı döneminde, 63 yaşındayken emekli oldu. Emekli olmasının ardından tazminatını talep eden Kaya'ya, belediyenin borçları gerekçe gösterilerek, ödeme yapılmadı. Kaya bunun üzerine aynı yılın ağustos ayında belediyeyi mahkemeye verdi. 2004 yılında yapılan yerel seçimde göreve gelen belediye Başkanı Ramazan Çelik döneminde de tazminatını alamayan Kaya, bu sırada 2007 yılında sonuçlanan mahkeme kararına göre faizleri ile birlikte 110 bin lira tazminat kazandı. Ancak, Kaya'nın parası aynı dönemde de belediyenin borçlarının çok olması nedeniyle belediye tarafından ödenmedi. Kaya bunun üzerine icra takibi başlattı. 2009 yılında göreve gelen Belediye Başkanı Hadi Turan döneminde de tazminatını alamayan Kaya'nın toplam tazminat alacağı icra takibi ve faizlerle birlikte 146 bin liraya ulaştı. Kaya, emekli olmasının ardından hak kazandığı yasal tazminatını alamadan 70 yaşında vefat etti. Kaya'nın cenazesi Değirmenbaşı Caminde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenbaşı mezarlığında toprağa verildi. -BAŞKALARI TAZMİNATINI ALDI O ALAMADI- Kaya'nın oğlu Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, geçen yıllar içinde her 3 belediye başkanı ile de görüştüklerini ancak başkanların belediyenin borcunu gerekçe göstererek ödeme yapmadıklarını söyledi. Babasının emekli olmasının ardından tazminatını alamadan vefat ettiğini belirten Mehmet Kaya, ''Babamdan sonra emekli olup da tazminatını alanlar da oldu. Ancak kendi halinde, kimseye bir zararı olmayan karakterde olduğu için hakkını pek savunamazdı'' dedi. Mehmet Kaya, babasının emekli olmasına rağmen, bazen emekli olduğunu unutarak ara sıra mahallelerde temizlik yapmaya, çöp toplamaya devam ettiğini anımsattı. Kaya, babasının yasal hakkını sonuna kadar arayacaklarını belirtti. -BELEDİYE BAŞKANI TURAN'IN AÇIKLAMASI- Keban Belediye Başkanı Hadi Turan ise yaptığı açıklamada, 2009 yılı teftiş raporlarına göre belediyenin 5 milyon 600 bin lira borcu bulunduğunu söyledi. Belediyenin en büyük gelirinin, Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) alınan yılda yaklaşık 700 bin lira olan emlak vergisi olduğunu belirten Turan, ancak kendisi göreve gelmeden 11 gün önce Danıştay'ın verdiği kararla belediyenin bu miktarda para alamayacağına karar verildiğini, bu parayı alamayacakları gibi EÜAŞ'ın geçmiş yıllarda ödediği miktarın da çok büyük bir kısmını geri istediğini, bu rakamın da yaklaşık 3 milyon lira olduğunu anlattı. Halihazırda belediyenin mali durumunun çok kötü olduğunu belirten Turan, ''Biz tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak Kaya'ya 2 ay önce 20 bin lira ödedik. Bereket versin ki bunu gördü. Geri kalanı da ödemeye çalışacağız. Tabi ki geride kalanları mağdur etmemeye çalışacağız. Ancak belediye olarak önümüzü göremiyoruz ki'' dedi.