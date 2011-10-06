-Tazminatını alabilmek için bakandan yardım istedi SİNOP (A.A) - 06.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile görüşen özürlü bir genç, sakat kalmasına neden olan olayda ihmali bulunduğunu öne sürdüğü Güzelkent Belediyesinden yasal faizi ile birlikte kazandığı 850 bin liralık tazminatın ödenmediğini belirterek yardım istedi. 1. Ulusal Karadeniz Kültür Kongresi'ne katılmak için Sinop'a gelen Bakan Şahin'in Valilik ziyareti sonrası engelli bir gencin kendisi ile görüşmek istediği belirtildi. Bunun üzerine Bakan Şahin, Valilik binası önünde tekerlekli sandalye ile kendisini bekleyen Mehmet Aydın'ın (25) yanına gitti. Aydın, 6 yıl önce Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent beldesinde, belediyenin yüzücüler için yaptırdığı iskeleden denize atladığını ancak denizin sığ olması nedeniyle tepe üstü denize çakılarak 19 yaşında omurilik felci geçirdiğini söyledi. Uzun bir tedavi süreci geçirmesine rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, bu süreçte kazandığı Gazi Üniversitesi'ne de gidemediğini belirten Aydın, kendisini mağdur eden Güzelkent Belediyesi aleyhine tazminat davası açtığını ve 2 yıl önce davayı kazandığını anlattı. Mahkemenin belediyeyi 450 bin lira tazminata mahkum ettiğini, bugün yasal faizleri ile belediyeden alacağının 850 bin liraya ulaştığını ifade eden Aydın, ''Alacağım parayla robotlu yürüme sistemi ile yürümek için tedavi göreceğim. Tekrar üniversite sınavına gireceğim, tekrar okuyacağım. Bu paraya ihtiyacım var. Belediye bana ödeme yapmadı. Ben de icra yoluyla bir kereye mahsus olmak üzere belediyenin 6 bin 600 liralık kira geliri ile 76 bin lira değerindeki arsasına haciz koydurdum. Ancak paranan geri kalanını ise tahsis edemiyorum. Belediye para olmadığını söylüyor'' diye konuştu. Genci dinleyen Bakan Şahin, sorunun çözümü için yardımcı olacağını söyleyerek temaslarını sürdürmek üzere Valilik binasından ayrıldı. Güzelkent Belediye Başkanı Bekir Erünsal ise belediyenin parası olmadığı öne sürerek, kendisi de dahil bütün çalışanların 7 aydır maaş alamadıklarını bildirdi.