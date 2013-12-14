'Tazminat verelim genelevler kapansın'

Seks işçilerinin temsilcileriyle görüşen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, “Genelevler kapatılsın, çalışanlara tazminat verelim, mağduriyet giderilsin” önerisinde bulundu. Temsilciler ise “Güvenlikli ortam önceliğimiz” diyerek genelev sayısını artırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, genelevlerde çalışan kadınların durumunu tespit etmek amacıyla seks işçilerinin temsilcileriyle görüştü.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’in haberine göre Bakanlık, “Genelevlerin kapatılması halinde çalışanlara tazminat verilmesi, mağduriyetlerini giderir mi?” diye sordu. Kırmızı Şemsiye Derneği ise sorunun bu yolla çözülemeyeceğini savundu. Dernek Başkanı Kemal Ördek ise, kapatma yerine genelev sayısının artırılması önerisinde bulundu. Bakanlığın genelevlerde çalışan kadınların durumuyla ilgili bir çalışması bulunduğunu söyleyen Ördek, “Beni de geçtiğimiz aylarda Bakanlığa davet ettiler. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde bir görüşme yaptık” dedi. Ördek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Dernek olarak Türkiye’deki 10 genelevde 68 kadınla görüştük. Yetkililer bize ‘Genelevleri kapatırsak, orada çalışan kadınlara tazminat ya da ev verirsek o kadınları kurtarabilir miyiz? diye sordu. Yani bu bir düşünce.”

1999’dan beri giriş yok

“Biz de 2001’deki çalışmada 3 bin kadının genelevde çalıştığını ancak o dönemde Türkiye’de 56 genelev bulunduğunu, o günden bu yana Antalya, Aydın, Afyon, Antakya, Ankara, Bursa, Balıkesir’deki ve İstanbul Karaköy’deki genelev içerisinde bulunan 6 evin kapandığını, 1999’dan bu yana geneleve kadın alınmadığını ve kadın sayısının yarı yarıya düştüğünü anlattık.”

100 bin kişi mağdur

“Asıl sorunun dışardaki yaklaşık 100 bin seks işçinin mağduriyeti olduğunu belirttik. Onlara genelevleri kapatmak yerine sayısını artırın, dışardaki seks işçilerinin güvenli ortamda, sağlıklı biçimde çalışmasını sağlayın önerisinde bulunduk. Bir rapor hazırlandı ve Bakan’a sunuldu. Bu çalışmanın ayrıntılarını biz de istedik. Onlara bir mektup da gönderdik. Ancak ne yazık ki bize dönüş yapmadılar.”

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