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Yaşam

Tazminat alan işçiye 'kötü örnek' cezasına tutuklama

Bursa’da, işten çıkarılıp tazminatını aldıktan sonra diğer çalışanlara kötü örnek olduğunu iddia ettiği işçiyi kaçırıp tehdit eden patronun kardeşi tutuklandı.

31 Mayıs 2012 09:42

Bursa’da, işten çıkarılıp tazminatını aldıktan sonra diğer çalışanlara kötü örnek olduğunu iddia ettiği işçiyi bıçak zoruyla kaçırıp tehdit eden patronun kardeşi tutuklandı

Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir nakliyat firmasının önünde meydana gelen olay Milliyet'in haberine göre şöyle gelişti; 25 yaşındaki Murat K. ağabeyi olan nakliyat firması sahibinin işine son verdiği Halil Y.’nin tazminatını aldıktan sonra diğer çalışanları da yönlendirip dava açmalarına yardımcı olmasına sinirlendi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki A.K. ve 17 yaşındaki S.K. ile birlikte gittiği işyerinin önünde Halil Y.’nin boğazına ekmek bıçağı dayayan Murat K. zorla araca bindirerek Demirtaş Barajına götürdü.

 

Diğer işçilerle konuşma tehdidi

 

Murat K., Halil Y.’yi diğer işçilerle tazminat konusunda konuşmamasını söyleyerek kendi aldığı 2 bin 700 TL’yi de iade etmesini istedi. Halil Y.’nin parayı geri ödeyeceğini söylemesi üzerine Halil Y.’yi Duaçınarı Mahallesi’ne bıraktılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Halil Y.’nin şikâyetçi olmamasına rağmen Murat K. ve yaşı küçük iki kişiyi gözaltına aldı. ‘Hürriyeti tahdit ve tehdit’ suçlamalarından mahkemeye çıkartılan Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı küçük iki zanlı ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldılar.

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