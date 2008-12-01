Tazmanya'da 150 balina daha intihar etti

Yetkililerin açıklamasına göre, dün balinaların Tazmanya adasının batı kıyılarına geldikleri belirlendi. Bunun üzerine bölge sakinleriyle hükümet yetkilileri kurtarma çalışmalarına başladı.Fakat balinalardan bazıları kayalıklar yüzünden kötü şekilde yaralanmıştı. 30 kadar balina okyanusa döndürülürken, 150’si telef oldu.Geçen hafta da yine Tazmanya adasında, 84 balina kıyıya vurmuş, bunlardan 53’ü kurtarılamamıştı. Küçük balinalar arasında yer alan uzun yüzgeçli pilot balinaların boyları yaklaşık 5 metre.Bu balinaların en karakteristik özelliği karınlarının altındaki grilik.