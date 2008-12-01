T24 LogoT24 Logo
Çevre

Tazmanya'da 150 balina daha intihar etti

Avustralya’nın Tazmanya adasında kıyıya vuran 150 kadar balina tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

01 Aralık 2008 02:00

Avustralya’nın Tazmanya adasında kıyıya vuran 150 kadar balina tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Balinaların 'sır' intiharı

Yetkililerin açıklamasına göre, dün balinaların Tazmanya adasının batı kıyılarına geldikleri belirlendi. Bunun üzerine bölge sakinleriyle hükümet yetkilileri kurtarma çalışmalarına başladı.

Fakat balinalardan bazıları kayalıklar yüzünden kötü şekilde yaralanmıştı. 30 kadar balina okyanusa döndürülürken, 150’si telef oldu.

Geçen hafta da yine Tazmanya adasında, 84 balina kıyıya vurmuş, bunlardan 53’ü kurtarılamamıştı. Küçük balinalar arasında yer alan uzun yüzgeçli pilot balinaların boyları yaklaşık 5 metre.

Bu balinaların en karakteristik özelliği karınlarının altındaki grilik.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24