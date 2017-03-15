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BBC Türkçe

Tazmanya kıyıları dev yakamozla parıldadı

Avustralya'nın Tazmanya adasında biriken algler, koruma altındaki bir körfezi fosforlu maviye boyadı. Ada sakinleri, ilk kez bu kadar büyük bir yakamoz görüntüsüne şahit olduklarını söylüyor.

15 Mart 2017 23:21

Avustralya'nın Tazmanya adasında biriken algler, koruma altındaki bir körfezi fosforlu maviye boyadı. Ada sakinleri ilk kez bu kadar büyük bir yakamoza tanık olduklarını söylüyor.

"Işık saçma" (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların oluşturduğu görüntü, gökyüzünü kaplamış olan fırtına bulutlarıyla birlikte daha da büyüleyici oldu.

Yakamozun oluştuğu bölgeye yakın yaşayan amatör fotoğrafçı Brett Chatwin, kamerasıyla yakamozu görüntüledi.

Chatwin "Bu şu ana kadar kendi gözlerimle gördüğüm en muhteşem şeylerden biriydi. Yaşadığım yerde daha önce böyle bir olay olduğunu hatırlamıyorum. Çok şaşırdım, muhteşem bir görüntüydü" dedi.

Yakamozu oluşturan canlılar zehirli olmasa da bazı kişilerin cildi hassasiyet gösterebiliyor.

Biyolojide "Noctiluca scintillans" olarak adlandırılan algler, uyarıldıklarında ışık saçıyor ve genellikle durgun denizlerde görülüyor.

Tazmanya'daki görüntünün, "yaprak kıpırdamadan geçen" iki haftanın ardından ilk kez rüzgar çıkmasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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