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BBC Türkçe

Tazmanya canavarı sütü virüsleri yeniyor

Araştırmalar tazmanya canavarı sütünün antibiyotiğe direnç gösteren virüsleri yok edebileceğini ortaya koydu.

18 Ekim 2016 20:34

Avustralyalı araştırmacılar tazmanya canavarı sütünün antibiyotiğe dayanıklı hale gelen virüslere karşı iyi bir savunma getireceğini öne sürdü.

Sidney Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar bu keseli hayvanların sütünde tedavisi zor enfeksiyonları bitirebilecek önemli kimyasal bileşimler olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu hayvanlarda sütün yavruları daha güçlü kılmak için evrime uğradığını düşünüyor.

Bilim insanları peptid olarak bilinen bileşimlere benzeyen yeni tedaviler üzerinde çalışıyor.

Tazmanya canavarının genetik kodunu tarayan araştırmacılar enfeksiyonlara karşı savaşan cathelicidin olarak da bilinen antimikrobiyal peptidleri yeniden üretmeyi hedefliyor.

Nature Journal Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada doktora öğrencisi Emma Peel bu hayvanların sütünde altı önemli peptid bulduklarını söyledi.

Bu peptidlere benzer bileşimleri diğer keseli hayvanların sütlerinde de rastladıklarını söyleyen Peel, bu hayvan türlerinin hepsinin incelenmesi gerektiği kanısında.

"Tammar kangurularında sekiz, keseli sıçanlarda da 12 peptid bulunuyor" diyen Peel, koalaların sütü üzerinde çalışmaların başladığını belirtti.

Araştırma ekibi tazmanya canavarında buldukları altı peptidi yeniden ürettikten sonra 25 tür bakteri ve altı çeşit mantar üzerinde denediler.

Saha-CATH5 olarak adlandırılan sentetik peptid özellikle metisiline dirençli MRSA olarak bilinen Staphylococcus aureus virüsünü öldürmede etkili.

Bu peptid ayrıca deri enfeksiyonlarına neden olan Candida isimli antibiyotiğe dayanaklı bir virüs türünü de yeniyor.

Uzmanlar tedaviye yanıt vermeyen enfeksiyonlarla mücadele etmek için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılar 2050 yılına kadar eğer önlem alınmazsa süper virüsler olarak bilinen antibiyotiğe dayanaklı virüslerin, her üç saniyede bir insanı öldürebileceği uyarsında bulunuyor.

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