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Politika

Taziye telefonları sürüyor ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 22:09

-Taziye telefonları sürüyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle kendisini telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile görüştü. Alınan bilgiye göre Ahmedinejad, Karzai ve Tanvati telefonla aradıkları Cumhurbaşkanı Gül'e taziye dileklerini ilettiler.  Bu arada çok sayıda devlet başkanının da yazılı mesaj göndererek Gül'e başsağlığı diledikleri öğrenildi.

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