Taziye soyguncusu son işinde yakalandı

Trabzon’da cenaze evlerine taziye ziyaretine giden ve hırsızlık yapan 48 yaşındaki Adalet Yılmaz, son işinde suçüstü yakalandı.



Trabzon’da belediye hoparlöründen ölüm ilanlarını dinleyen ve taziye ziyareti bahanesiyle evlere giden Adalet Yılmaz, 23 Ekim cuma günü Boztepe Mahallesi’nde bir cenaze evine gitti.

Ev sahibine başsağlığı dileyen Adalet Yılmaz daha sonra namaz kılma bahanesiyle seccade istedi ve boş bir odaya geçti. Odada kimsenin bulunmadığı sırada taziye ziyareti için gelen diğer kadınların çantalarını karıştırmaya başlayan Yılmaz, bir kadının çantasından bin 800 YTL, bir başka kadının çantasından da 400 YTL çaldı.



Daha sonra evden ayrılan Adalet Yılmaz dün de Fatih Mahallesi’nde bir cenaze evine gitti. Yine namaz kılmak için bir oda isteyen kadından şüphelenen ev sahibinin takibi sonucu çekmeceleri karıştırırken yakalanan Adalet Yılmaz, polise teslim edildi.



Yılmaz’ın hırsızlık suçundan 15 sabıkası bulunduğu ve 2007’de cezaevinden tahleyi edildiği belirlendi.

