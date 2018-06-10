Taziye evi isteyen mahalleli yol kapattı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, taziye evi yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, taşlarla kapattığı yolda eylem yaptı.

Yenice Mahallesi\'nde oturan 100 kişilik grup, yanlarına aldıkları çocuklarla birlikte Akçakale- TOKİ Akabe çevre yolu üzerinde toplandı. Mahalleden geçen çift yönlü yolu taşlarla trafiğe kapatan grup, alkış ve sloganlarla taziye evi yapılmasını istedi. Yoldan geçmeye çalışan sürücülerin ihbarıyla olay yerine TOMA ve zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Taşlarla kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Mahalle sakinleri, polislere yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, çözüm bulunmasını istedi. Polisin, ilgili yerlere sıkıntılarını ileteceğini söylediği mahalle sakinleri, eyleme son verdi. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.



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