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Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde taziyeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

10 Kasım 2017 02:15

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi\'nde taziyeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İlçeye bağlı Kümbet Köyü\'nde hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gelen Cemil Erdem ve Süleyman Kaya, akşam saatlerinde otomobille Malatya\'daki evlerine dönmek için yola çıktı. Cemil Erdem yönetimindeki 23 BR 532 plakalı otomobil, ilçenin Başyurt mevkiinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Cemil Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, Süleyman Kaya ise ağır yaralandı.
Çağırılan ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Süleyman Kaya, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 

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