Taziye çadırında 'Öcalan posteri' gerginliği

1997 yılında Bitlis'te çıkan bir çatışmada hayatını kaybeden PKK 'lı Yılmaz Geçer için Şırnak'ın İdil ilçesinde, kurulan taziye çadırına Abdullah Öcalan ile PKK flamalarının asılması üzerine gerginlik yaşandı. Polisin posterin kaldırılması uyarısına taziye sahipleri olumsuz yanıt verince arbede çıktı. Arada kalan bir polis memuru havaya ateş açtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bayram Kaplan'ın haberine göre, 1997 yılında Bitlis'te çıkan çatışmada Yılmaz Geçer'in öldüğünün geçtiğimiz günlerde PKK tarafından açıklanması üzerine Şırnak'ın İdil İlçesi'nde yaşayan ailesi, taziye çadırı kurdu. Yeni Mahalle'de kurulan taziye çadırına Abdullah Öcalan posterleri ile PKK flamaları asıldı. Sabah saatlerinde taziye çadırının bulunduğu yere gelen polis ekipleri, Geçer'in babası Fiyas Geçer'den Öcalan posterleri ile PKK flamalarının indirilmesini isteyerek bölgeden ayrıldı.

Baba gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Saatler sonra yeniden taziye çadırının bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri, poster ve flamaların indirilmediğini görünce, kaldırılması için yine uyarıda bulundu. Ancak taziye sahiplerinin poster ve flamaları indirmek istememesi üzerine gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında arada kalan bir polis memuru havaya bir el ateş etti. Bu sırada PKK'lının babası Fiyas Geçer gözaltına alırken, taziye çadırının önündeki poster ve flamalar çadırın içine alındı. Bir süre devam eden gerginlik araya girenler tarafından önlendi.

Gözaltına alınan Fiyas Geçer, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.