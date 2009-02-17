Taze sebze ve meyve şeker hastalığı riskini azaltıyor

Araştırmacılar, günde bir porsiyon yeşil yapraklı sebze ya da 3 tane meyve yemenin tip 2 şeker hastalığı oluşma riskini azalttığını buldular.



Tulane Halk Sağlığı Okulu ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndaki araştırmacılar, günde bir bardak taze sıkılmış meyve suyunun kadınlarda tip 2 şeker hastalığı riskini azalttığını da tespit ettiler. Tulane epidemiyoloji uzmanı Dr. Lydia Bazzano, "Şeker hastalığı riski taşıyan insanların meyve suyundan çok ıspanak, karalâhana, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler ile elma, muz, portakal ve karpuz gibi meyvelerle beslenmeleri daha faydalı olur" dedi.



Araştırma için Bazzano ve grubu 1984-2002 yıllarındaki araştırmada yer alan 71 bin 346 veriyi analiz ettiler. Araştırmacılar aynı zamanda beyaz un ve patatesin şeker hastalığı riskini attırdığını buldular.

