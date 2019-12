Taze başlangıç çağrısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘taze bir başlangıç’ çağrısı yaparak, “Gelin umutlarımızı, hayallerimizi, kardeşlik bağlarımızı, vatandaşlık şuurumuzu bir kez daha tazeleyelim. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, olamaz. Yeter ki, birbirimize inanalım, güvenelim” dedi.

Erdoğan, AKP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin kararın açıklanmasına kısa bir süre kala, Başbakanlık Resmi Konutu’nda kaydı yapılan ve dün akşam televizyonlarda yayımlanan “Ulusa Sesleniş” konuşmasında şu mesajları verdi:

YENİ BAŞLANGIÇ: Yeni bir ayın, yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Hep söylerim, her gün yeni bir başlangıçtır. Taze bir başlangıç için diyorum ki, gelin umutlarımızı, hayallerimizi, kardeşlik bağlarımızı, vatandaşlık şuurumuzu bir kez daha tazeleyelim. Her millet, her devlet gibi bizim de sorunlarımız, zorluklarımız var. Ama bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, olamaz. Bizim sabit noktamız, birlik ve bütünlüğümüzdür. Bunu koruduğumuz takdirde, önümüzde parlak bir gelecek için tarihi imkan ve fırsatlar bulunduğunu bilelim. Yeter ki, birbirimize inanalım, güvenelim. Aramızda kuşkuya, evhama, güvensizliğe yer olmasın.

Aramıza fitne, nifak tohumları ekmek isteyenler fırsat bulmasın. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma hedeflerine doğru durmadan yoluna devam edecektir.

AMAÇSIZ ÇIRPINIŞLAR: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonlarını karadan ve havadan vurarak sürdürmektedir.

Terör örgütü, aldığımız siyasi, diplomatik, sosyal ve ekonomik tedbirler neticesinde giderek daha fazla yalnızlığa mahkûm olmaktadır. Son günlerde artan bir şekilde giriştikleri çaresiz ve amaçsız eylemler gösteriyor ki, artık hiçbir yerde güvenli bir sığınak bulamayacaklarını anlamış bulunuyorlar. Bu çırpınışları da fayda getirmeyecektir.