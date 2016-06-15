"Tayyip'in cihatçıları Kobani'yi kana buladı" başlığına 11 ay 20 gün hapis

Yurt Gazetesi’nin eski çalışanları Başak Günsever ve Orhan Şahin’e “Tayyip’in cihatçıları Kobane’yi kana buladı” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diken’den Rıfat Doğan’ın haberine göre, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın duruşmasında sanıklar Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Başak Günsever ve ona bağlı yetkili ile Orhan Şahin ve avukatları Selin Nakipoğlu hazır bulundu.

Şahin: Dış politika eleştirisi hakaret sayılmaz

Şahin, Yurt gazetesinde ‘Tayyip’in cihatçıları Kobane’yi kana buladı’ başlığıyla çıkan haberle ilgili savunmasında “Aslında Suriye’nin kuzeyinde Kobane’de yapılan saldırının uluslararası ajanslarda haber olarak duyurulması ve bizim bunu yayınlamamızdır. Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşa başından beri müdahil olması kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Dış politika başından beri böyledir, halen de devam etmektedir. Bunların eleştirilmesi hakaret sayılamaz” dedi.

‘AYM’nin kararı beklensin’ talebi reddedildi

Avukat Nakipoğlu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye taşınan TCK’nın 299 maddesi olan ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçuyla ilgili kararın beklenmesini ve buna göre bir karar vermesini talep etti. Mahkeme, avukat Nakipoğlu’nun bu talebini reddetti.

Nakipoğlu ayrıca müvekkillerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında bu haberi yaptığını ve Erdoğan’a yönelik bir maddi unsurun mevcut olmadığını belirterek haberde suç unsuru oluşmadığını ifade etti.

Mahkeme sanıkların söz konusu başlıkla gazetede çıkan haberle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu işlediğini belirterek takdiren bir yıl hapis cezasını, bu cezayı sanıkların sabıkasız olması ve dava sürecindeki davranışları nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çevirdi. Mahkeme gazeteciler hakkında verilen bu cezayı da erteledi.

Mahkeme, cezanın yanı sıra, Günsever ve Şahin'in, Erdoğan'ın avukatına 1800 lira vekalet ücreti ödemesine karar verdi.