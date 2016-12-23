"Tayyip, kaç kaç kaç, kadınlar geliyor" sözlerine soruşturma!

İzmir'de 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokağa çıkan kadınların yürüyüş esnasında söyledikleri "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde “OHAL’de de direniyoruz” sloganıyla sokağa çıkan kadınlar hakkında , İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, kadınların attığı “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor” sloganı suç sayıldı.

"Direnmeye devam"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir sorumlusu Sanem Deniz Kural, söz konusu soruşturmanın kabul edilemeyeceğini belirterek, “İfade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bu tür uygulamalar, özellikle son dönemde OHAL ile birlikte muhalefete yönelik artan baskıların bir sonucudur. Nasıl ki mücadelemizle çocukların istismarcıyla evlendirilmesini öngören yasa teklifini geri çektirmeyi başardıysak, tüm haklarımız ve özgürlüklerimiz için de direnmeye devam edeceğiz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak katılımcılarından biri olduğumuz bu eylemde soruşturma açılan kadınların yanındayız” ifadelerini kullandı.