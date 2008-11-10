‘Bush ve Obama’ benzetmesine, “Sevsinler seni! Biz ne Obama’yız ne Bush’uz” diye cevap veren Başbakan’ın tepkisini Koru üslup yönünden değerlendirdi.



Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru’nun “Erdoğan iktidara geldiğinde Obama’ydı, şimdi Bush’u andıran politika izliyor” şeklindeki eleştirisine Başbakan Erdoğan “...Güya biz iktidara gelirken Obama gibi gelmişiz, şimdi Bush olmuşuz. Sevsinler seni, yazıklar olsun. Biz ne Obama’yız, ne Bush’uz. Biz biziz. Bizi kimse kimseye benzetmesin” sözleriyle tepki göstermişti. Fehmi Koru, -Başbakan’ın bu tepkisini, “Tayyip Erdoğan’ın üslubu bu” sözleriyle değerlendirdi.



TRT’deki ’Politik Açılım’ programına katılan Fehmi Koru, şunları söyledi: “Herkesin belli üslubu var. Tayyip Erdoğan’ın üslubu bu. Bu üslubun arkasında bizleri olağanüstü rahatsız edici bir şey aramamak lazım. Kendisini eleştiren insanlara kamuoyu önünde eleştiri yöneltiyor ama AK Parti 2007 seçimlerinde çok önemli bir beklentiyi bende doğurdu. Yüzde 47 oy aldı. Türkiye’de ciddi sıkıntılara sebep olan Güneydoğuda, DTP gibi bir parti varken esas oyları AK parti aldı. Bu bana şunu düşündürdü, eğer belli merkezleri alırsa Güneydoğuda, belki de o zaman bu sorunun temelden çözümü için daha büyük sorumluluklar taşıyacaktır. Böyle bir umut içinde olan insan olarak 29 Mart’taki yerel seçimleri çok önemsiyorum.



AKP’nin söylemi yanlış anlaşılacak’



AK partinin son söyleminin yanlış anlamalara sebep olacağını söylüyorum. Fazlaca AK partili bir tutum içinde böyle bir değerlendirmeyi yapmıştım. Benim yaptığım tespitten ibaret. Bunu yaptıran Genelkurmay Başkanı’nın açıklaması sonrası ’Ben buradayım, ben safımı belli ettim’ demesiydi. O noktadan sonra adım adım böyle bir yere gelindi. Kürt sorununun adını koyan partidir AK parti. Bir takım hukuki değişiklikler getirmiştir. TRT 24 saat Kürtçe yayın hazırlığı yapıyorsa bunun sahibi AK Parti’dir.”





