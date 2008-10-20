Tayyip Erdoğan’a entelektüel rakip!

Saadet Partisi’nin başına geçecek olan Prof. Numan Kurtulmuş, Milli Görüş teşkilatında heyecan yaratırken, Erdoğan’a ’entelektüel rakip olarak’ gösteriliyor.



Saadet Partisi’nde yıllardır beklenen değişim gerçekleşiyor. Recai Kutan’ın Genel Başkanlığı’nda ısrarcı olan Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan gibi isimlerin direnişe rağmen Numan Kurtulmuş SP’nin başına geçecek. Önceki gün toplanan SP Genel İdare Kurulu (GİK), 26 Ekim’de yapılacak 3. Büyük Kongre’de Kurtulmuş’un adaylığında görüş birliğine vardı. Böylece, 2002’den itibaren SP içinde yaşanan “gelenekçi-değişimci” yarışı, “ak saçlıların” mağlubiyeti ile sonuçlandı.



Erdoğan AKP’ye çağırdı



Prof. Kurtulmuş, Erdoğan’ın AKP’de siyaset yapmasını istediği bir isim. Erdoğan, birisi 22 Temmuz seçimleri olmak üzere iki defa görüştüğü Kurtulmuş’u AKP’ye davet etti. Kurtulmuş, “Fikirlerimizi aynı değil” diyerek daveti geri çevirdi. Milli Görüş çizgisinde aktif siyasete 1998’de giren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü yetiştiren Prof. Sebahattin Zaim’in de öğrencisi. Önceki yıl vefat eden Zaim, Kurtulmuş’un siyasi görüşlerinde önemli rol oynadı.



AKP’den transfer olur mu?



Kurtulmuş’un SP’nin başına geçmesinden sonra AKP’den bazı kopmalar yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Çünkü AKP içinde “2001’deki kuruluş felsefesinden uzaklaşıldı” görüşünü paylaşan bazı isimlerin, SP’nin önümüzdeki aylarda yaşacağı değişime göre yeni bir yol haritası çizebileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle AKP içinde muhafazakar kanadı temsil eden bazı isimlerin SP’ye gidebileceği belirtiliyor.



Kulislerde, başta Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz olmak üzere, grup kurmaya yetecek olan 20’ye yakın vekilin, Kurtulmuş’un yanında yer alması ve SP’nin TBMM’de grup kuracağı iddia edildi. Kurtulmuş, dün Erdoğan’ın seçim bölgesi İstanbul Üsküdar’da yerel seçim startını da verdi.



O da Erdoğan gibi Karadenizli...



1959 Ordu Ünye doğumlu Prof. Kurtulmuş’un adını taşıdığı dedesi Numan Kurtulmuş Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitabı olarak bilinen ’Amentü Şerhi’nin yazarı. Evli ve üç çocuk babası olan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. ABD’de Cornell Üniversitesi’nde doktorasını verdi. 2004’de ise profesör unvanı alan Kurtulmuş’un “Sanayi Ötesi Dönüşüm” ve “İnsan Kaynakları Yönetiminde Japonya Modeli” isimli kitapları var.