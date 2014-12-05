Erdoğan: Kendi kendime 100 bin lira bağış yaptım

Yüksek Seçim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında ortaya çıkan 100 bin liralık usulsüz bir bağışın “Erdoğan’ın kendi kendine yaptığı” savunmasına ikna oldu. Erdoğan, bu paranın harcanmadığı gerekçesiyle iadesini istedi.

‘Bağışı kim yaptı?’

Nurcan Gökdemir'in Birgün'de yer alan haberine göre, YSK’nin 22 Kasım’da aldığı Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağışlar ve harcamalarla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK, Erdoğan’ın kampanyası için 1 milyon liralık yasalara uygun yapılmayan bağışa ‘’yasadışı’’ dememek için mahsuplaşma(ödeşme) yöntemi kullanılmasına karar verdi. Bağış için alt sınır olan 9 bin 82 TL’den daha fazla olan 100 bin liralık bir bağışı kimin yaptığına ilişkin ise Erdoğan’dan açıklama istedi.

‘Paramı geri verin’

Erdoğan adına YSK’ye savunma gönderen Avukat Ali Özkaya, “Bu kişi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir” dedi. İlgili kanunun “Bağış ve yardımın tanımını yapmadığını” savunan Özkaya Erdoğan için “Seçim hesabı olarak açılan bu hesabına kendi şahsi malvarlığından 100 bin TL yatırmış ve kampanya süresince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere bizlere yetki ve görev vermiştir” ifadelerini kullandı. Savunmada “Sayın Cumhurbaşkanımız adına tarafımızdan seçim süresinde yapılan harcamaların tamamı, kanundaki şeffaflık ilkesini sağlamak için banka üzerinden yapılmıştır” açıklaması da yapıldı.

‘Yaptığın yasal’

Avukat Özkaya, bu paranın Erdoğan’a iadesi yönünde karar verilmesini istedi. YSK, bu açıklama üzerine yasada, “Erdoğan’ın kendine bağış yapamayacağı için seçim hesabı olarak açılan hesabına kendi şahsi malvarlığından 100 bin TL yatırdığına” ikna oldu. YSK’nin kararında, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde kabul edilen temel haklar kapsamında, kişinin kendi mülkiyetindeki parasını siyasi haklarını kullanma sırasında harcamasında yasal bir engel bulunmadığı belirtildi. YSK, 100 bin TL’nin iade talebini ise paranın “Hesaba yatırılış tarihi itibarıyla seçim harcamaları sırasında öncelikle harcandığını” kabul ederek reddetti.