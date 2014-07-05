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Politika

Tayyip Erdoğan: İmam Hatip'ler bir fikrin adeta isyanıdır

Kadıköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin geleneksel mezunlar iftarına katılan Başbakan Erdoğan, 'İmam Hatip'ler bir direniş, bir direnç olarak ortaya çıktı' diye konuştu

05 Temmuz 2014 01:23

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin geleneksel mezunlar iftarına katıldı.

İftar sonrası söz alan Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bizde devlet maalesef vatandaşına göre şekil almak yerine, vatandaşına şekil vermeye çalıştı. Çocuklarımızı, gençlerimizi belli bir kalıba sokmaya çalışıyor. Torna tezgahından çıkmış tek tip vatandaş yapmaya çalışıyordu. "Bizi biz yapan tüm değerlerimizle aramıza mesafeler koymak, bize özümüzü, ruhumuzu unutturmak istediler."

 

'İmam Hatip okulları bir düşüncenin isyanıdır'

 

"Bütün saldırılara, engellemelere rağmen bu aziz millet tarihinin ve ruhunun unutulmasına müsaade etmedi. Şunu bir ayrımcılık olsun diye söylemiyorum; İmam-Hatip'ler bir direniş, bir direnç olarak ortaya çıktı. İmam-Hatip okulları aslında bir düşüncenin isyanıdır. Bir fikrin adeta isyanıdır, itirazıdır."

 

'Paralel yapının tezgahına düşmeyin'

 

"Sakın ha şu parelel yapının da tezgahına düşmeyin. Aman ha. Burada çok dikkatli olacağız. Çünkü ulusal güvenlik noktasında bu paralel yapı, bu milleti bölüp parçalayıp kendi çıkarlarının peşine düştü. İnşallah bu fırsatları vermeyeceğiz. Yaptıkları yanlarına kaldı sadece. Bunu da pahalıya ödeyecekler."

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