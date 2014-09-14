'Tayyip Erdoğan gider, daha güçlü lider gelir'

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin ve AKP'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtip "Yarın Recep Tayyip Erdoğan olmaz ama bu davayı sahiplenecek güçlü bir lider güçlü kadrolar yoluna devam ederler" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, AKP'nin, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ile bütünleştiğini, ancak davanın sahipsiz kalmayacağını belirten Tayyar, "Bizim davamız 3- 5 kişiden oluşan bir dava değil. Yarın Recep Tayyip Erdoğan olmaz, bu davayı sahiplenen güçlü bir lider olur" dedi.

'Dün Alparslan vardı, bugün Erdoğan'

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin devam ettiğini belirten Şamil Tayyar, son iki yılda Gezi Olayları ve 17 Aralık Operasyonu ile ülkede iki büyük darbe girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu girişimleri ülkemizin güçlü direnci ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde sava bildik. Yeni döneme Anayasa'yı değiştirecek 330 milletvekili ile girebilmek için önceki seçimlerde aldığımız oy oranının biraz daha üstüne çıkabilmek gerekiyor. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum.



Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde, "Recep Tayyip Erdoğan köşke çıkarsa partimizin hali ne olur?" diye kendi içimizde bile karamsarlığa kapılan arkadaşlarımız vardı. Onlara hep şunu söyledim; bu hareket bir kadro hareketi değil, 3-5 insandan oluşan bir hareket değil. Bu hareket Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği döneme kadar uzanan bir köklü tarihten beslenen dava hareketidir.



Dün Alparslan vardı, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal vardı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan var. Yarın Recep Tayyip Erdoğan olmaz ama bu davayı sahiplenecek güçlü bir lider güçlü kadrolar yoluna devam ederler."