Tayyip Bey, Cumhurbaşkanı olmak istiyor

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak istediğini ancak Abdullah Gül'ün de görevine devam etmek istediğini söyledi. Erdoğan'ın kavga ederek sistemle uzlaştığını söyleyen Kurtulmuş, gerilim politikasının bilinçli olduğunu ve gerilimin düşmesi halinde AKP'nin balonunun patlayacağını sözlerine ekledi.

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın Kurtulmuş ile yaptığı söyleşi şöyle:





Bugünden itibaren günlerce, haftalarca değil, aylarca sürecek yepyeni bir siyasal mücadele dönemi başlıyor.



Anayasa değişikliği maratonu; yakın gelecekteki referandumun, en geç Temmuz 2011’deki genel seçimin ve 12’nci Cumhurbaşkanı’nın belirleneceği Çankaya Köşkü yarışının çetin rekabetinin kapısını açıyor.



Meclis’teki görüşmeler başladı.



Senaryolar havada uçuşuyor. İhtimal dolu.



Kapatma davası söylentileri ortalıkta dolaşıyor.



Anayasa değişikliği yapılabilir mi, halk oylamasına giderse ne olur, yargı kuşatma altına mı

alınıyor, demokratikleşme ve normalleşme reformları mı yapılıyor?



Gül’ün süresi beş yıl mı yedi yıl mı?



Gül mü aday olacak Erdoğan mı?



Milletvekilliği seçiminde tek başına iktidar mı çıkar, yeni bir koalisyonlar sürecine mi gireriz?

Sorular çok, belirsizlik yüksek.



Bir kişi var ki, neler yaşayacağımızı asıl onun kafasındakiler belirleyecek: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.



Acaba neler düşünür, nasıl bir strateji izler. Numan Kurtulmuş’la görüştüm, “Tanıdığım Recep Tayyip Erdoğan” diyerek söze girdi ve can alıcı gündeme ilişkin analizlerini anlattı.



İşte, geçenlerde hükümetin ekonomi politikasını eleştirdiğinde Başbakan Erdoğan’ın “Numan kardeşim” diye hitap edip yanıtladığı Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş’un bakış açısıyla yeni dönemin yol haritası..



“Aslında sistemle uzlaşıyor; ama kavga ederek”

Önce, referandum tartışmaları...



“Başbakan Erdoğan’ın bugün gündeme getirdiği Anayasa değişikliği reformu aslında onun sistemle uzlaşmasıdır. Pakete bakın, bunu görürsünüz. Ama o ne yapıyor, kavga ederek sistemle uzlaşıyor. Bu da onun tarzı. İlla referandum görünüyor. Bunu ekonomideki kötü gidişin AKP’ye etkilerini azaltmak için yapıyor. Normal koşullarda referandumdan ‘evet’ çıkar. Bu Türkiye sosyolojisi ile alakalı. ‘Evet’ kelimesi sihirlidir. ‘Bana yaptırmıyorlar’ diye sistemi eleştirererek millete başvurursanız o size yetki verir. Ama bir ihtimal daha var, hiç beklemediği bir sonuç çıkabilir. Yüzde 49’da kalırsa AKP biter, Erdoğan’ın bütün planları suya düşer.”





Asıl mesele Cumhurbaşkanlığı



O halde “Erdoğan bu riski neden üstleniyor, nasıl bir siyasal hesap yapıyor?”



İşte Kurtulmuş’un çok ilginç ve tartışma yaratacak değerlendirmesi:

“Asıl mesele Cumhurbaşkanlığı seçimi. Tayyip Bey, Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Abdullah Bey de devam etmek niyetinde. Bugün yaşanan beş yıl mı yedi yıl mı kavgası gerçekte Erdoğan mı Gül mü kavgasıdır. Ama unutulmasın; bu AKP’de iç gerilim yaratır; ciddi rekabet yaşanır, ama en son noktada uzlaşırlar. Çünkü ikisi de bir yerde uzlaşma olmazsa beraber tasfiye olacaklarını bilir.”





E-muhtıra gibi bir müdahale bekliyorlar



Kurtulmuş, AKP’nin yüzde 28-32 sınırına çekildiği inancında. Dışarıdan müdahale olmazsa oylarda daha da düşüş bekliyor. Gerekçesini ekonomide ve işsizlikte görüyor. Bu trendi tersine çevirecek tek ihtimalin 27 Nisan e-muhtırası gibi müdahaleler olacağını söylüyor. İktidar kanadında böyle bir beklenti olduğu kanaatinde. “Bıraksınlar sandıkta millet hesabını görsün. Kapatma davası açılırsa, ya da referandum süreci Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulursa fazladan 10 puan kadar oy alırlar. Aynen 367 olayında olduğu gibi, bu onları tekrar diriltir” diye anlatıyor.





Gerilim düşerse AKP'nin balonu patlar



Elinde raporlar, uzman yorumları, kafasında kendi gözlemleri...



Numan Kurtulmuş, hükümeti genellikle can evinden vuran söylemler geliştiriyor. Doğruya “destek” veriyor, yanlışa “dur” diyor. İktidarla aynı dili konuşması da avantajı. Bir iddiası var:



“Gerilim politikası bilinçli. AKP’nin stratejisi bu. Gerilim düşse AKP balonu patlar. Benim yaptığımı CHP yapsa AKP yüzde 10’lara kadar geriler. Ama yapmıyorlar, yapamıyorlar. CHP’nin yerine olsam, ‘getirin reform paketini’ derim, kendi isteklerimi koydururum, itiraz ettiklerini ayıklatırım referandumda ‘evet’ kampanyası açarım. AKP’yi böyle bir muhalefet politikası eritir. Sahte reformcu kimlik ve maskeler böyle düşer.”





Çözüm: Yeni Anayasa Meclisi



Numan Kurtulmuş, kalıcı ve geniş kapsamlı bir Anayasa değişikliği için yeni bir Meclis, bir anlamda kurucu meclis önerisinde ısrarlı. Başbakan Erdoğan bu fikre karşı çıkmıştı ama Kurtulmuş, sivil bir anayasa için bunun şart olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın geçenlerde yaptığı sağduyulu uyarıları sık sık hatırlatıyor. Kurtulmuş; yanından ayrılırken “Biz AKP seçmeninin vicdanına el attık, orayı yakaladık” diyor. Çok düşündürücü bir eleştirisini ise kayıtlara şöyle geçiriyor:



“16 aydır genel başkanım, ben de muhafazakarım. Kanal 7’de adımı bile geçirmiyorlar. Oysa Sarıgül sürekli o ekranda. Neden?”



Samimiyetinden hiçbir kuşku duyulmayacak Numan Kurtulmuş’un görüşleri böyle. Ne kadar haklı olup olmadığını, tespitlerinde ne kadar doğruyu yakaladığını içine girdiğimiz zorlu süreç gösterecek.



