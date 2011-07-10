'Tayyib' markalı kaçak kömür!

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Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçak kömürle mücadele çalışmaları kapsamında Emre Mahallesi'nde bir siteye dökülmüş halde, yaklaşık 20 ton kaçak kömür ele geçirildi.'Tayyib' markalı kaçak kömürlerin nerede üretildiği ve kimler tarafından satışının yapıldığı ise belirlenemedi.Kaçak kömürlerin yapılan analiz sonuçlarında ise Isparta Mahalli Çevre Kurulu'nun (MÇK) alt limit olarak belirlediği 7 bin kalori oranının altında olduğu belirlendi.Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaçak kömür ele geçirilen site yöneticileri hakkında 5 bin TL'lik para cezası uyguladı. Kaçak olarak getirilen kömürlerin halkın sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Zabıta Müdürü Hasan Parlakyıldız, halkını düşünen hiçkimsenin böyle bir olaya tevessül etmemesi uyarısında bulundu.Parlakyıldız, şöyle dedi: "Emre Mahallesi'nde bir siteye dökülen bu kömür, Isparta'da mutemedi olmayan bir şahıstan satın alınmış. Şehre giriş yapılırken de kömür analiz laboratuarına uğramadan direkt siteye getirilmiş. Ancak arkadaşlarımızın yapmış olduğu denetimler esnasında bu kömür yakalanmıştır. Site yöneticilerini ve halkımızı uyarmak istiyorum. Kömür satın alırken mutlaka kömürün mutemedi olup olmadığına, MÇK normlarına uyup uymadığına, yani analiz sonuçlarını mutlaka kontrol etmeliler. Şu anda yakaladığımız kömürde muhatap bulamadık. Bu kömürün muhatabı kimse gelip bizden kömürünü alıp şehir dışına çıkarabilir. Halkımız, zor durumda kalmamak için kesinlikle mutemedi ve analiz sonuçlarını yetkililerden istesin."