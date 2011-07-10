T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Tayyib' markalı kaçak kömür!

Isparta'da belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Tayyib' markalı bir TIR dolusu kaçak kömür ele geçirildi. Yaklaşık 20 ton kaçak kömürün nerede ür

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Isparta'da belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Tayyib' markalı bir TIR dolusu kaçak kömür ele geçirildi. Yaklaşık 20 ton kaçak kömürün nerede üretildiği ve kimler tarafından satışının yapıldığı ise belirlenemedi. 

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçak kömürle mücadele çalışmaları kapsamında Emre Mahallesi'nde bir siteye dökülmüş halde, yaklaşık 20 ton kaçak kömür ele geçirildi. 

'Tayyib' markalı kaçak kömürlerin nerede üretildiği ve kimler tarafından satışının yapıldığı ise belirlenemedi. 

Kaçak kömürlerin yapılan analiz sonuçlarında ise Isparta Mahalli Çevre Kurulu'nun (MÇK) alt limit olarak belirlediği 7 bin kalori oranının altında olduğu belirlendi. 

"Tayyib" markalı kaçak kömür!

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaçak kömür ele geçirilen site yöneticileri hakkında 5 bin TL'lik para cezası uyguladı. Kaçak olarak getirilen kömürlerin halkın sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Zabıta Müdürü Hasan Parlakyıldız, halkını düşünen hiçkimsenin böyle bir olaya tevessül etmemesi uyarısında bulundu. 

Parlakyıldız, şöyle dedi: "Emre Mahallesi'nde bir siteye dökülen bu kömür, Isparta'da mutemedi olmayan bir şahıstan satın alınmış. Şehre giriş yapılırken de kömür analiz laboratuarına uğramadan direkt siteye getirilmiş. Ancak arkadaşlarımızın yapmış olduğu denetimler esnasında bu kömür yakalanmıştır. Site yöneticilerini ve halkımızı uyarmak istiyorum. Kömür satın alırken mutlaka kömürün mutemedi olup olmadığına, MÇK normlarına uyup uymadığına, yani analiz sonuçlarını mutlaka kontrol etmeliler. Şu anda yakaladığımız kömürde muhatap bulamadık. Bu kömürün muhatabı kimse gelip bizden kömürünü alıp şehir dışına çıkarabilir. Halkımız, zor durumda kalmamak için kesinlikle mutemedi ve analiz sonuçlarını yetkililerden istesin."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24